La 38è Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) a pris fin le samedi 27 février 2021, au Burkina Faso. A l’issue des travaux, Mme Louisette Renée Thobi Etamé-Ndedi du Cameroun a été nommée Secrétaire générale pour un mandat de 4 ans. En attendant son entrée en fonction, notre compatriote Modibo Traoré continuera d’assurer l’intérim jusqu’au 30 août, en plus de ses fonctions de Directeur des Programmes Jeunesse.

La Confejes est une organisation intergouvernementale qui a pour mandat de promouvoir la coopération multilatérale dans les domaines de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs au sein de l’espace francophone. Elle regroupe 43 pays membres.

Pour sa 38e Assemblée, les travaux se sont déroulés au Burkina Faso. Ainsi, elle a vu le ministre burkinabé des Sports et des Loisirs, André Marie Nana, occuper la présidence. Il sera respectivement secondé à la 1ère et 2ème vice-présidence par ses homologues du Togo et du Maroc.

Pour sa part, le Malien Modibo Traoré a été désigné pour terminer le mandat de feu Ali Bourama Harouna, ancien Secrétaire général de la Confejes en plus de ses fonctions de Directeur des Programmes Jeunesse. « Grand merci au Ministre de la Jeunesse et des Sports. La mobilisation a été grande et très grande autour de notre modeste personne. Grande est ma fierté. Toute ma reconnaissance à toutes et à tous. Ensemble pour un Mali solidaire », a déclaré l’ancien Directeur de la Maison des Jeunes de Bamako.

A l’instar de ses homologues, le ministre des Sports, Mossa Ag Attaher été désigné Rapporteur Général. « Je remercie du fond du cœur l’ensemble de mes homologues ministres pour cette marque de confiance à l’endroit du Mali et exprime par la même occasion mon estime renouvelée pour Modibo. Modibo Traoré est un grand travailleur passionné par les questions de jeunesse et un cadre hors paire dont la Confejes aura longtemps besoin », a-t-il dit.

Aux dires du ministre Mossa Ag Attaher, en termes de contribution pour le bon fonctionnement de l’organisation, 3 pays se sont distingués dont la France avec une contribution de 611 000 €, le Québec avec 105 000 $ et le Mali, seul pays africain ayant contribué à hauteur de 5 millions de Francs CFA. « Au nom des plus hautes Autorités et au nom de la Jeunesse maliennes, je remercie les Autorités du Faso, le Peuple burkinabè et l’ensemble des organisateurs et participants pour l’accueil, la qualité des échanges et les égards portés à notre délégation », a ajouté le ministre malien des Sports.

A titre de rappel, le Mali abritera la prochaine rencontre interministérielle de la Confejes prévue à Bamako en 2022.

Alassane CISSOUMA

