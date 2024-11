Dans le cadre de l’élection au Conseil de la FIFA, le Comité exécutif de la Fémafoot a décidé, à la majorité absolue, de déposer et parrainer la candidature de Mamoutou Touré dit Bavieux pour une des sept places de la Confédération africaine de football au Conseil de la FIFA. Élu pour la première fois en 2021, le président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), incarcéré depuis des mois pour une affaire extra-sportive, veut rempiler pour un second mandat à l’instance décisionnelle de la FIFA dont l’élection du Conseil aura lieu le 12 mars 2025. Les dossiers doivent être déposés quatre mois avant à la CAF, soit le 12 novembre. Bénéficiant du soutien des présidents de la FIFA et de la CAF, Bavieux, qui est déjà membre du bureau du Conseil de la FIFA, a une réelle chance de se faire élire s’il parvient à faire campagne. Le Conseil de la FIFA, à titre de rappel, est composé de 37 membres : un président, élu par le congrès de la FIFA ; huit vice-présidents et 28 autres membres élus par les associations membres de la FIFA, chacun pour un mandat de quatre ans. Au moins une représentante doit être élue par confédération.

