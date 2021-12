Pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les Maliennes et les Maliens, la maire de la Commune III du District de Bamako, Mme Djirié Mariam Diallo, a décidé d’organiser une coupe de football à l’endroit de la jeunesse bamakoise. Après le succès de la première édition, la finale de la deuxième édition de ladite coupe s’est jouée, le samedi 18 décembre 2021, sur le terrain municipal de la Commune III. Elle a été présidée par la Maire elle-même, Mme Djiré Mariam Diallo.

Les représentants des vingt-trois quartiers qui ont pris part à la compétition et les fans du ballon ont massivement pris part au bouquet final qui a mis aux prises l’équipe de Grand Chantier et celle de Super équipe de Ouolofobougou Bolibana. Boubacar Sidibé (référé central) et ses assistantes (Mariam Diarra et Kadiatou Sidibé), ont pesé de tout leur poids pour bien gérer la confrontation en deux fois 30 minutes.

Après l’ouverture du score par Super équipe de Ouolofobougou Bolibana, à la 24ème minute par Birama Traoré, suite à une incompréhension fatale entre le keeper et la défense de Grand Chantier, il a fallu attendre la reprise, après la pause, pour voir Grand chantier revenir au score, à la 38ème minute de jeu, par l’intermédiaire de Mamadou O. Sissoko. C’est sur ce score d’un but partout que l’arbitre met fin à la partie et renvoie les deux formations aux tirs aux buts pour les départager.

Au terme des tirs aux buts, Super équipe de Ouolofobougou Bolibana s’impose avec brio par 4 tirs contre 2 et s’empare du trophée plus 300 000 Fcfa. L’équipe vaincue a reçu 200 000 FCFA. Le meilleur buteur du tournoi, Oumar Mariko de l’équipe du Point G, avec 5 réalisations, a reçu 25 000 Fcfa. Le meilleur joueur de la finale, Bafing Diarra, gardien de Super équipe, a également obtenu 25 000 Fcfa. L’équipe Fair-Play du tournoi, Diagony FC, a reçu aussi 25 000 Fcfa. A savoir que 34 équipes de 23 quartiers ont pris part au tournoi pendant près de deux mois dans le fair-play total.

Très émue et satisfaite du couronnement du tournoi, Mme Djiré Mariam Diallo a déclaré : « Je rends grâce à Dieu, le tout puissant qui nous a permis d’être ensemble ce soir pour suivre la finale de la coupe du Maire de la Commune III. Au nom de toute l’équipe de la Maire, je remercie tout le monde d’avoir nous assisté, accompagné ce soir (élus, personnes ressources, membres du CNT, chefs des quartiers, les jeunes, les femmes, etc).

Le football est le sport roi, un sport fédérateur. Mon équipe a accepté de s’engager dans la voie, car on nous a fait confiance. Et pour mériter cette confiance, puisque le sport est un facteur de développement, on ne pouvait pas déroger à cette règle. Je remercie la commission d’organisation dirigée par Diabaté, pour la réussite de cette fête, pour resserrer les liens de fraternité, d’amitié, et réunir nos cœurs au niveau de la commune.

La présence des uns et des autres ici est ce que nous recherchons au Mali, le vivre ensemble, la cohésion, la paix. Nous voulons, au niveau de la commune, qu’il y ait une synergie d’actions, qui est la cohésion, le vivre ensemble pour le développement harmonieux de notre commune. Nous devons continuer à entretenir cette synergie d’actions pour qu’on puisse la léguer à nos enfants et petits enfants. Je souhaite l’accompagnement de la presse au niveau de ma commune et du pays pour jouer son rôle dans la refondation du pays tant souhaitée par la population malienne».

Hadama B. Fofana

