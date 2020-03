Le coup d’envoi des 16es de finale de la Coupe du Mali 2020 a été donné le dimanche 15 mars. Sept (7) matches étaient au programme du premier jour. Dans l’ensemble, les cadors du jour ont fait respecter leurs rangs dont l’AS Police, le CS Dougouwolfila et l’AFE. Cette première étape fédérale devra se poursuivre jusqu’au jeudi 19 mars prochain avec l’entrée en lice du détenteur du trophée, le Stade malien de Bamako, qui sera en déplacement à Kayes.

Résultats et suite du programme des 16emes de finale:

Dimanche 15 mars

A Koulikoro

CS Duguwolofila-ASKO: 0-0 (4 tab à 1)

A Mopti

AS Sabana-Mamahira AC: 0-1

CASS-USBO: 0-1 (après prolongations)

A Ségou

Falima FC-Eliwidji FC: 0-0 (4 tab à 2)

A Bougouni

US Bougouni-AS Police: 0-1

A Kita

FC Kassaro-US Sévaré: 2-1

A Koutiala

AS Alençon-AFE: 0-1

Lundi 16 mars

A Yélimané

AS Tamaro-AS Réal, 16h30

Mardi 17 mars

A Goundam

Renaissance Goundam-Esperance Sportive Gao, 16h

A Tombouctou

Avenir AC-Esperance FC Médine,

Mercredi 18 mars

A Gao

Sonni AC-Djoliba AC, 15h30

A Sikasso

Stade malien de Sikasso-LC BA, 16h

A Baraoueli

AS Bakaridjan-Usfas, 15h30

Jeudi 19 mars

A Sikasso

AS Médine-Onze Créateurs, 18h30

A Kita

USC Kita-AS Performance, 15h30

A Kayes

US Kayes-Stade malien de Bamako, 15h30

ELIMINATOIRES CAN 2021

Mali-Namibie et les autres matches reportés

Dans un communiqué, la Confédération africaine de Football (Caf) a indiqué que les matches éliminatoires des 3e et 4e journées de la Can 2021 prévus en fin du mois ont été reportés. Ces deux journées éliminatoires devraient voir le Mali affronter la Namibie le 27 mars avant le match retour initialement prévu pour le 31 mars.

Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du “Covid-19” ou Coronavirus, classée en pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, La Caf estime que l’organisation des matches éliminatoires de la Can 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement. En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure.

Les qualifications à la Can féminine 2020, prévues du 8 au 14 avril 2020, ainsi que les qualifications à la Coupe du Monde féminine U20 prévues du 20 au 29 mars 2020, sont également reportées.

Alassane CISSOUMA

