Toutes les équipes favorites des 8es de finale de la Coupe du Mali de football féminin ont validé leurs tickets des quarts de finale avec des scores très larges.

Il n’y a pas eu de surprise le jeudi 16 juin 2022 lors des 8e de finale de la Coupe nationale chez les Dames. Des scores très lourds ont été enregistrés : 16-1, 12-1, 8-0, 7-0… (voire résultats). Dans des duels très déséquilibrés, les pensionnaires de la Ligue 1 ont fait honneur à leur rang en passant à l’étape suivante sans difficulté majeure.

Les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont : AS Mandé, AS Réal, Santoro UFC, Super Lionnes, Amazone C5, AS Police, USFAS (toutes de Bamako) et AS Momo de Sikasso.

AC.

RESULTATS DES 8e DE FINALE

Jeudi 15 juin 2022

A Ségou- Stade Amary Daou

CF Tamba-AS Réal : 1-12

A Kayes -Stade Abdoulaye Macoro Sissoko,

Tigresses de Kayes-Super Lionnes : 0-7

A Mopti -Stade Baréma Bocoum

Badenya FC-Amazon C5 : 0-7

A Bougouni, -Stade de Bougouni

Tigresses de Bougouni-AS Momo de Sikasso : 1-1 puis (4-5 tab)

A Kati -Stade municipal de Kati

AS Saramaya-AS Police : 1-3

A Kita,-Stade municipal de Kita

Lanaya FC-USFAS: 0-7

A Bamako, -Stade Mamadou Konaté

AS Mandé-Lafia Club : 8-0

AJFSA-Santoro UFC : 1-16

