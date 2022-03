En atteignant la finale de la Coupe du Mali la saison passée, le Binga FC, créé en 2009, a écrit une belle page de l’histoire de sa récente existence. Pour cette saison, le club pensionnaire de 2e division revoit ses ambitions à la hausse et donne l’impression d’être prétentieux en visant le trophée national et la montée en Ligue 1.

Si la montée en première division n’était que le seul objectif du Binga FC l’an passé, ses prétentions sont nombreuses cette année après un exercice précédent de rêve tant sur le plan national que continental après avoir perdu de justesse la finale de la Coupe du Mali face au Stade malien de Bamako (défaite 2-3 à 10 minutes de fin alors que Binga menait 2-0).

En effet, prenant tout le monde de court, le club de Bacodjicôrôni s’était retrouvé en finale de la Coupe du Mali de football. Cela, à la surprise générale. Pourtant, même après sa surprenante victoire sur le Djliba AC à l’entame de la phase fédérale, victoire qui l’a révélé au public, peu de personnes osaient parier sur ce club alors méconnu. Mais timidement, il s’est frayé un bon chemin jusqu’en finale. Une finale qui lui a d’ailleurs ouvert les portes de la coupe interclubs de la CAF après le doublé du Stade malien de Bamako Coupe du Mali-Championnat national.

Auréolé de sa médaille de finaliste de la Coupe nationale, le Binga FC a continué à s’enliser dans l’histoire cette fois-ci sur le plan continental. C’est ainsi qu’il a su franchir les deux premiers tours de la Coupe de la Confédération en éliminant le Monrovia Club Breweries du Liberia et l’ASFA Yenenga du Burkina Faso avant d’échouer de peu aux portes de la phase de groupe face au Zanaco United. Battu 3-0 en Zambie à l’aller, il a manqué un petit but au Binga pour arracher la séance des tirs au but après sa victoire de 2-0 au retour joué à Bamako.

Fort de cette campagne glorieuse, à la limite inespérée, le club nourrit d’autres ambitions encore plus grandes. Ce qui est tout à fait légitime pour un club ambitieux. Alors que la Coupe du Mali, n’était considérée que comme du bonus la saison passée, le Binga vise cette année le trophée. Mieux, ses responsables laissent entendre que l’objectif est double : monter en Ligue 1 et remporter le trophée. « Le Binga de cette saison est encore plus engagé et plus ambitieux que la saison passée. Cette année, nous visons la montée et le trophée national », a dévoilé comme ambitions le président Ousmane Cissé dans le sillage de son entraîneur adjoint, Hamidou Sangaré.

Avec ces ambitions affichées, de l’appétit, le Binga FC passe à la gourmandise. Une gourmandise qui lui réussit jusque-là bien comme en témoignent ses deux premiers matches en Coupe du Mali cette année. Tombé d’entrée sur des clubs de Ligue 1, Binga a successivement battu l’AS Black Stars (1-0) et l’US Bougouba (1-0). Encore sur sa route, il croisera le fer avec une autre formation de première division en 8es de finale. Il s’agit de l’USC Kita. Déjà prévenue, l’USC Kita va-t-elle permettre à Binga de continuer libre son sur son chemin ?

Alassane CISSOUMA

OPPOSITION DES 8ES DE FINALE

ASOM (Ligue 1) -CMB de Mopti (Ligue 2)

AS Koïra Alawha de Gao (Ligue 2) -Renaissance de Kéniéba (Ligue 2)

FC Diarra (Ligue 2) -CS Duguwolofila (Ligue 1)

AS Douanes de Sikasso (Ligue 1) -Espérance de Médine de Ségou (Ligue 2)

Binga FC (Ligue 2) -USC Kita (Ligue 1)

Djoliba AC (Ligue 1) -Sonni AC de Gao (Ligue 2)

Stade malien de Bamako (Ligue 1) -ATS de Kôrô (Ligue 2)

AFE (Ligue 1) -AS Réal de Bamako (Ligue 1)

Commentaires via Facebook :