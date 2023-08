Dimanche le 6 août 2023, à Koulouba, la 1ère édition du tournoi de football du Mouvement Mali Espoir a été remportée par ‘’Intouchable’’, vainqueur du GSK par le minimum syndical.

C’est sous une fine pluie que les passionnés de football et de nombreux partisans du Mouvement Mali Espoir ont pris d’assaut le terrain feu-Taliba Bagayoko pour voir qui des deux finalistes (GSK vêtue de vert et ‘’Intouchable’’ en Jaune) gagnerait ce premier trophée. C’est parti sur des chapeaux de roue dès le coup d’envoi. GSK monte la pression. Son adversaire se défend très bien. Et réagit même à la 10ème minute. Mais GSK pousse, crée les occasions, assiège le camp adverse sans concrétiser. La fin de la 1ère mi-temps intervient sur le score vierge.

A la reprise, la donne change complètement. GSK devient méconnaissable et subit. 5 minutes à peine, Adama ‘’Intouchable’’ ouvre le score. ‘’Intouchable’’ maintient sa pression. Il domine de bout en bout. Mais le score reste inchangé jusqu’à la fin de la partie.

«C’est un sentiment de joie et d’honneur d’être parrain d’un tel événement. Je remercie les organisateurs et la marraine. Cette coupe a réuni pratiquement toute la jeunesse de Koulouba. Et je leur dis bon vent pour la deuxième édition» a déclaré le parrain Aguibou Dembélé, conseiller spéciale à Koulouba. «Le message que j’ai s’adresse à toute la jeunesse du Mali. Le Mali a besoin de tout le monde surtout de sa jeunesse. Le Président l’a dit : si jamais il échouait, c’est toute la jeunesse qui aurait échoué. L’avenir d’un pays c’est sa jeunesse. Alors qu’elle s’implique !» a-t-il conclu.

Selon Adama Tanou, son Président, le Mouvement Mali Espoir de Koulouba est un mouvement en soutien à la Transition. «Nous soutenons la Transition pour le bien-être du Mali et des Maliens. Nous demandons à tous les Maliens de se joindre à nous pour qu’on puisse aider les autorités à réaliser la vision qu’elles ont pour le Mali.» a-t-il déclaré. « Nous avons donc organisé ce tournoi pour rassembler la jeunesse malienne sur laquelle compte le Président Assimi».

Des prestations d’artistes, d’humoristes et des remises d’attestations de reconnaissances ont été les moments forts de l’événement. Vivement la prochaine édition !

Moussa Diarra

