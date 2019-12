La Banque malienne de solidarité (BMS) a dominé de la tête et des épaules la finale de la Coupe interbancaire 2019, mais a dû attendre la séance des tirs au but pour être sacrée championne des banques et établissements financiers du Mali. Balayée en 2018 par la BNDA (0-3), la BMS s’est donc rachetée cette année, en remportant la 10è édition face à la BIM (Banque internationale du Mali), samedi au stade Mamadou Konaté.

à l’issue du temps réglementaire (2 fois 35 minutes), les deux équipes étaient à égalité 1-1. Dans l’épreuve des tirs au but, les Jaunes de la BMS ont eu les nerfs plus solides, en réussissant 2 tirs sur 5, contre seulement 1 pour les Verts de la BIM. Score final : 2-1 pour les finalistes malheureux de l’année dernière. La finale était présidée par le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré et du président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF), Bréhima Amadou Haïdara.

Pour revenir à la rencontre proprement dite, elle a été dominée par les joueurs de la BMS, avec plusieurs occasions nettes à la clé. Malheureusement, les Jaunes ont péché et se sont faits piéger en toute fin de première période par l’attaquant de la BIM, Mamady Touré qui profitera d’une hésitation de la défense adverse pour débloquer le tableau d’affichage pour les siens (35è min). Au retour des vestiaires, la BMS continuera à dominer la partie et à force d’insister, les Jaunes seront récompensés dans les toutes dernières secondes de la partie. Suite à une faute de main du gardien de la BIM, Lamine Diakité, Oumar Diawara égalise pour les siens (70è min). On connaît la suite : dans la séance des tirs au but, la BMS s’impose 2-1 et s’adjuge le trophée de cette 10è édition de la coupe interbancaire. Le trophée sera remis au capitaine des Jaunes par le Premier ministre, Dr Boubou Cissé qui a lui-même reçu le trophée de reconnaissance des mains du président de l’APBEF, Bréhima Amadou Haïdara. Le trophée du meilleur joueur de la finale a été enlevé par Mamady Touré de la BIM, alors que Bassiriki Touré de la BNDA a été élu meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. Quant à son coéquipier, Aliou Badra Doumbia, il a reçu le trophée de meilleur gardien de la compétition. L’équipe de la BIM s’est consolée avec le trophée fair-play.

«Je suis très satisfait de l’ambiance et du bon déroulement de la compétition. Il n y a eu aucun incident. Tout s’est très bien déroulé sans aucun incident», a déclaré le directeur exécutif de l’APBEF, Boubacar Thiam, après la remise des trophées. Il ajoutera : «Au début, ce n’était pas évident qu’on puisse tenir pendant 10 ans. Les compétitions de ce genre ont des hauts et des bas. Parfois, la compétition disparaît même, mais l’APBEF est une institution, nous nous sommes dit qu’il faut que nous réussissions le pari de pérenniser cette compétition. Nous sommes décidés à continuer cette compétition aussi longtemps que possible. C’est une coupe sans valeur financière. Le vainqueur ne gagne absolument rien. L’objectif est de permettre aux banquiers de se retrouver, de fraterniser. Après 10 ans, d’existence, nous pouvons dire que l’objectif est atteint». Après avoir indiqué qu’il y a une APBEF dans tous les pays de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), Boubacar Thiam a annoncé que le Mali va accueillir les APBEF des 8 pays en septembre 2020 pour un grand forum et pour fêter le 25è anniversaire de la fédération des APBEF.

Ladji M. DIABY