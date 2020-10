Coupe interservices de l’AJSM : La fête fut tout simplement très belle avec le sacre de la Bms-sa !

La Banque malienne de solidarité (Bms-sa) vient de remporter le trophée de la première édition de la Coupe Interservices de football face l’équipe du Pmu-Mali (1 but à 0). C’était, samedi dernier, au Stade Mamadou Konaté sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. Organisée par l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) et sponsorisée par Sotelma-Malitel, cette compétition a tenu toutes ses promesses.

La Coupe Interservices fait partie des activités du Bureau exécutif de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) dirigée par Oumar Baba Traoré. Ce tournoi de football entre les différentes structures est soutenu par l’entreprise citoyenne “Sotelma-Malitel”, qui contribue à la promotion du sport au sein des entreprises maliennes. Ainsi, quatre équipes ont pris part à cette première édition. Il s’agit de la Banque malienne de solidarité (Bms-sa) du Pmu-Mali, de l’Institut national de prévoyance sociale (Inps) et Sotelma-Malitel.

A l’issue des demi-finales directes, l’équipe de la Bms-sa a éliminé celle de la Sotelma-Malitel sur le score de 4 buts à 1 tandis le Pmu-Mali a gagné face à l’Inps, à l’issue des tirs au but (3 buts à 0). Du coup, la Bms-sa et le Pmu-Mali ont joué la finale, qui s’est déroulée, le samedi dernier, au Stade Mamadou Konaté. L’événement était placé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, accompagné pour la circonstance des membres de son Cabinet dont le directeur national des Sports, Aliou Maïga.

Plusieurs invités de marque étaient au rendez-vous pour rehausser l’éclat de la fête. Parmi lesquels le Vice-Président du CNOSM, Abdoul Wahabou Zoromé, le secrétaire général de Sotelma-malitel, Sidibé, le directeur général du Pmu-Mali, Vital Robert Diop ainsi que les responsables de la Bms-sa.

On notait également la présence très remarquée du président de la Ligue de football du district de Bamako, Issa Sidibé et toute son équipe. Le Comité central des supporters des Aigles du Mali étaient là pour assurer l’ambiance dans la tribune.

C’est le ministre Mossa Ag Attaher qui a eu l’insigne honneur de donner le coup d’envoi symbolique de cette finale, qui restera longtemps gravée dans les annales de l’Ajsm. Auparavant, il avait procédé aux salutations d’usage des deux équipes finalistes.

A l’issue de cette finale, l’équipe de la Bms-sa a remporté le trophée, grâce à sa victoire sur le score de 1but à 0. Un but marqué dès le début de la rencontre. Et le score n’a pas changé jusqu’au coup de sifflet finale de l’arbitre. Du coup, l’équipe de la Bms-sa inscrit son nom dans le palmarès de la Coupe Interservices de l’Ajsm.

Pour le ministre Mossa Ag Attaher, la presse sportive joue un rôle prépondérant dans la promotion de l’activité sportive dans notre pays. La tenue de cette compétition, dira-t-il, est une parfaite illustration. Une compétition qui permet de susciter de l’émulation entre les entreprises, mais aussi de favoriser leur brassage à travers une activité saine.

L’occasion a été donc opportune pour le ministre Ag Attaher de réaffirmer la disponibilité de son département à accompagner de telles initiatives.

L’un des temps forts de cette finale aura été la remise des attestations de reconnaissance aux différentes personnalités dont le ministre Mossa Ag Attaher.

En tout cas, cette première édition de la Coupe Interservices de l’Ajsm a tenu toutes ses promesses. Mention spéciale à la Commission d’organisation pour la réussite de l’événement.

El Hadj A.B. HAIDARA

