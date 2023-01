C’est avec une très profonde tristesse que le président Habib Sissoko, le Comité exécutif et l’ensemble des travailleurs du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) ont appris le décès de M. Souleymane Diarra, directeur du Musée national olympique. Décès survenu le dimanche 15 janvier 2023 des suites de maladie. En lui la famille du Sport, de la Jeunesse et de l’Olympisme perd un serviteur passionné et efficace. Il a été accompagné à sa dernière demeure le lundi 16 janvier 2023 par sa famille et une foule d’amis, de collaborateurs…

Très élégant, discret et courtois, il a consacré une grande partie de sa vie à la jeunesse, au sport et à l’olympisme… Sa brillante carrière l’a ainsi amené à assumer de nombreuses responsabilités comme directeur régional de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de Bamako ; directeur de la Maison des Jeunes de Bamako ; directeur du Carrefour des Jeunes de Bamako ; Secrétaire général de la Fédération malienne de pétanque (pendant plus de 20 ans) et directeur du Musée Olympique (sise à la piscine du Stade Modibo Keita) depuis le 19 septembre 2020.

Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Solo a également été Conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et directeur du Centre Olympe Africa. Aux côtés du président Habib Sissoko, il a été l’un des grands artisans de la concrétisation du projet de Musée national olympique en reprenant avec engagement et abnégation le flambeau allumé par le regretté Kandé Sy arraché à notre affection en janvier 2013.

Tirant les enseignements de la disparition brutale de Kandé Sy et voulant insuffler un sang neuf à la Commission de création du Musée olympique, le président du CNOSM avait mis en place un Comité de pilotage sous sa direction et composé de feu Hamidou Diawara, Amadou Sow, Igo Diarra, Samuel Sidibé, Papa Oumar Diop, Aliou Diawara, Ibrahima Kandé SY et Roger Sissoko.

«C’est grâce au leaderships du président Habib Sissoko, qui a inscrit ce projet au cœur de son programme quadriennal 2016-2020, et aussi grâce à l’engagement des membres du Comité de pilotage que nous pouvons aujourd’hui inaugurer le Musée Olympique du Mali», avait-il reconnu lors de la cérémonie d’inauguration du Musée national olympique le samedi 19 septembre 2020.

Sur le plan politique, il faut rappeler qu’il était le secrétaire général de la section Adema-Pasj de la Commune III du district de Bamako. Réputé pour sa grande humilité, Souleymane Diarra fut un brillant intellectuel avec qui il était toujours enrichissant d’échanger. On comprend alors la profonde tristesse que sa disparition crée dans la famille du Sport et de l’Olympisme au nom de qui et en son nom personnel le président Habib Sissoko a présenté ses sincères condoléances à sa famille éplorée !

Que le Tout Puissant fasse du Paradis Firdaws sa demeure éternelle !

Alphaly

