L’attaquant brésilien diffuse un terrible message sur ses canaux sociaux pour évoquer sa déception immense après l’élimination du Brésil au Mondial.

Le joueur du PSG n’avait pas dissimulé que la Coupe du monde au Qatar était son rêve ultime. L’élimination précoce face à la Croatie aux tirs au but dès les quarts de finale est donc un véritable désastre pour l’ancien du Barça, qui publie un terrible message via son compte Instagram. Un message qui décrit avec une grande acuité son état psychologique dévasté après ce camouflet. De quoi certainement faire cogiter les supporters du PSG…

« Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a paralysé pendant 10 minutes et juste avant de finir en larmes sans m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Je suis fier de mes coéquipiers car cela ne manquait pas d’engagement et de dévouement. Ce groupe le méritait, nous l’avons mérité, le BRÉSIL le méritait… Mais ce n’était pas la volonté de DIEU ! Cela valait la peine de ressentir l’affection de chacun. Merci à tous pour votre soutien pour notre équipe nationale. Malheureusement ça n’a pas marché… ça va faire mal pendant longtemps. Merci pour tout mon DIEU, tu m’as tout donné pour que je ne puisse pas me plaindre. Juste merci de veiller sur moi Tout honneur et toute gloire sont toujours pour toi, peu importe les circonstances. » Le recul ne semble pas avoir fait beaucoup de bien à la star parisienne, qui va avoir besoin de temps pour digérer tout ça.

Source : football365

Le Maroc à jamais le premier/ Coupe du monde (1/4 de finale)

Les footballeurs marocains se sont qualifiés samedi pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, aux dépens du Portugal. Une première pour le continent africain.

Et bien, c’est fait ! Une équipe africaine jouera les demi-finales d’une Coupe du monde. La performance a été réalisée samedi au stade Al Thumama de Doha par le Maroc de Walid Regragui, après les échecs du Cameroun (1994), du Sénégal (2002) et du Ghana (2010).

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a utilisé la même recette que face à l’Espagne, au tour précédent, pour faire déjouer son adversaire. Le Portugal, bien que plus dynamique que ne l’avait été la Roja, a buté sur un collectif à la solidarité sans faille.

Malgré les absences au coup d’envoi (Aguerd, Mazraoui) et les blessures durant ce troisième quart de finale du tournoi qatarien (Saïss, Ziyech), les Marocains ont fait bloc après l’unique but de la rencontre.

En-Nesyri, de la tête et avec le concours du gardien portugais parti un peu à l’aventure, a marqué avant la pause (1-0, 42e) et une tentative de Bruno Fernandes qui a trouvé la transversale de Bounou (45e).

Le gardien de but du FC Séville y est allé ensuite, comme depuis le début de la compétition, de quelques arrêts décisifs : devant Felix (83e) puis Cristiano Ronaldo (90e+1) qui aurait pu être le héros portugais après son statut de banni. Le cœur des Marocains était trop fort ce 10 décembre 2022 pour changer le cours de l’histoire du football

Source : football365

Brésil, un retour de boomerang en pleine figure

L’attitude générale des Brésiliens dans cette Coupe du monde a peut-être contribué à leur terrible élimination face à la Croatie.

Leur décontraction à la pause de la prolongation face à la Croatie a agacé un peu plus les détracteurs des Brésiliens dans cette Coupe du monde 2022. Après le but inscrit vendredi soir par Neymar en quart de finale (1-0, 105e+1), les joueurs de Tite étaient presque hilares, comme si l’affaire était entendue. Une forme d’arrogance, diront certains, qui rappelle les images des danses en forme de célébration, comme lors du huitième de finale face à la Corée du Sud (4-1). Des gestes que les adversaires peuvent interpréter comme un manque de respect ou du chambrage déguisé.

Et comment ne pas oublier non plus l’entrée de star de Neymar avant la rencontre. Lunettes noires dans les couloirs menant au vestiaire, le « Ney » contrastait sensiblement avec l’humilité affichée par Modric.

Argentine-Pays-Bas, les sanctions vont tomber

La Fifa enquête sur les incidents qui se sont déroulés vendredi soir lors d’Argentine-Pays-Bas, quart de finale de la Coupe du monde.

Les deux sélections n’ont pas montré une bonne image et elles seront sanctionnées. Les Pays-Bas et l’Argentine sont visées par une enquête disciplinaire, a indiqué samedi la Fifa au lendemain du quart de finale de Coupe du monde entre les deux équipes.

Le combat entre les Oranje et l’Albicéleste a donné lieu à quelques frictions au cours d’une rencontre achevée avec la séance de aux tirs au but remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers (2-2, 4 tab à 3).

Source : football365

