Éliminatoires de la CAN 2025 de football: à domicile, les Aigles poussifs s’imposent devant la Guinèe-Bissau, 1-0

Le Mali, à domicile, s’est imposé vendredi au stade du 26 Mars de Bamako par le strict minimum (1 but à 0) devant la Guinée Bissau dans un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025.

Que ce fut laborieux! A domicile, les Aigles du Mali, très poussifs, ont eu toutes les peines du monde pour venir à bout de la Guinée Bissau. Sans complexe, les visiteurs ont fait jeu égal avec le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers durant toute la première mi-temps. Les Aigles, malgré le retour de Lassine Synayoko et de El Bilal Tourè, n’ont pas pu trouver le chemin des filets exacerbant par moment leurs supporters. C’est le score vierge que l’arbitre siffle à la mi-temps.

A la reprise, le sélectionneur Tom Saintfiet a procédé à un double changement avec la sortie de Lassine Sinayoko et Moussa Djénépo et la rentrée de Adama Traoré Malouda et Sékou Koïta. La sortie de Lassine Sinayoko a permis de replacer El Bilal Touré à la pointe de l’attaque. Jouant desormais en 4-3-3, les Aigles retrouvent leur jeu et se ruent à l’abordage de la defense bissau-guinéenne. Adama Traoré Malouda la réception d’un ballon se joué de la defense adverse et depose la balle sur la tête de El Bilal Touré. D’un coup tête rageur, l’attaquant de Stugart en Allemagne catapute la balle au fond des filets (62e minute). Plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final malgré les multiples changements effectués par les deux sélectionneurs.

Bien qu’ayant remporté les trois points de la victoire, Aigles ont dans l’ensemble réalisé un petit match et doivent redoubler d’effort en vue du match retour prévu le mardi à Bissau. Avec sept points le Mali occupe seul la presse place de son groupe devant le Monzambique cinq points, la Guinée-Bissau trois point et l’Eswatini un point.

En cas de victoire face à la Guinée-Bissau, les Aigles pourraient se qualifier dès cette 4e journée à condition que le Monzambique en déplacement s’incline devant l’Eswatini.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

