Dans le cadre des matchs Mali vs Congo et Soudan du Sud vs Mali, comptant pour la 1ère et 2e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali a dévoilé une liste de 25 joueurs. Seul fait notable de la liste, le rappel par Eic Schell de Sékou Koïta qui n’a pas participé à la dernière CAN pour cause de blessure.

Le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali fait confiance au même groupe de joueurs que son prédécesseur, Mohamed Magassouba, limogé par la fédération malienne de football pour insuffisance de résultat. Au cours d’une conférence de presse qu’il animé le vendredi 20 mai), Eric Sékou Schell a publié une liste de 25 joueurs devant participer aux matchs contre le Congo et le Soudan du Sud, prévus respectivement le 04 juin à Bamako et le 09 juin à Juba (Capitale du Soudan du Sud. Ces deux rencontres entrent dans le cadre des 1er et 2e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023.

Les 25 joueurs ont déjà joué en équipe nationale du Mali. Le seul fait notable reste le retour de Sékou Koïta qui n’a pas participé à la dernière CAN pour cause de blessure. Les ténors comme le capitaine Hamary Traoré, Diadié Samassékou et autres Ives Bissouma sont sur la liste. On note toutefois l’absence de Cheick Doucouré du Racing Club de Lens et Abdoulaye Doucouré d’Everton en Angleterre.

Le sélectionneur a expliqué que le premier est en instance de transfert dans un autre club et le second qui se battait contre la relégation de son club est en délicatesse avec son genou. « Son club lui fait des injections pour qu’il puisse jouer », a-t-il précisé. On note aussi la présence d’un joueur du championnat national. Il s’agit de Hamidou Sinayoko du Djoliba AC. La présence de Moussa Djenepo sur la liste constitue véritablement une surprise. Puisque celui-ci n’a pas joué un seul match avec son club de Southampton (Angleterre) depuis son retour de la cuvée camerounaise en janvier dernier.

La liste des joueurs sélectionnés sont :

Gardiens de but (3):

Bosso Ibrahim Mounkoro (TP Mazembé/ RDC)

Ismaël Diarra Diawara (Malmo / Suède)

Djigui Diarra (Young African/ Tanzanie)

Défenseurs (8):

Hamari Traoré (Rennes / France)

Almamy Touré (Frankfort / Allemagne)

Massadio Hamara (RC Lens / France)

Amadou Danté (Sturm Graz / Autriche)

Mamadou Fofana (Amiens SC /France)

Boubacar Kiki Kouyaté (FC Mets / France)

Moussa Sissako (Standard Liège / Belgique)

Falaye Sacko (Saint-Etienne / France)

Milieux (6):

Diadié Samassékou (Hoffenheim / Allemagne)

Mohamed Camara (Red Bull Salzburg / Autriche)

Aliou Dieng (Al Ahly / Egypte)

Yves Bissouma (Brighton / Angleterre)

Amadou Haidara (RB Leipzig / Allemagne)

Lassana Coulibaly (Salernitana / Italie)

Attaquants (8):

Moussa Djenepo (Southampton / Angleterre)

Adama Traoré (Scherrif Tiraspol / Moldavie)

Abdoulaye Diaby (Al Jazzira/ ABU Dhabi)

Ibrahima Koné (Lorient / France)

Sékou Koita (Red Bull Salzburg / Autriche)

El Bilal Touré (Reims / France)

Kalifa Coulibaly (FC Nantes / France)

Hamidou Sinayoko (Djoliba AC / Mali)

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

