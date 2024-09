Eliminatoires de la CAN Maroc 2025 de Football : Amadou Haïdara et Hamari Traoré déclarés forfaits pour cause de blessure

Amadou Haïdara dit Doudou et Hamari Traoré ne participeront pas aux deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, Maroc 2025, avec les Aigles du Mali pour cause de blessure.

Convoqués par le sélectionneur national par intérim des Aigles du Mali, Amadou Haïdara dit Doudou et Hamari Traoré sont forfaits pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football contre le Mozambique à Bamako, le 06 septembre, et Eswatini, le 10 septembre Afrique du Sud. Les deux tauliers des Aigles ont tous été blessés le weekend dernier en championnat avec leur club respectif (RB Leipzig en Allemagne et Real Sociedad en Espagne).

Victime d’une commotion cérébrale lors du match contre Bayer Leverkusen, Doudou restera donc à Leipzig et ne se déplacera pas en équipe nationale du Mali. L’annonce a été faite ce lundi par son club via ses réseaux sociaux. Le club allemand ne donne toutefois pas le délai d’indisponibilité de l’international malien.

Pour le cas de Hamari Traoré, la blessure est beaucoup plus grave. Son club a annoncé ce lundi que le capitaine des Aigles, sorti sur blessure dimanche lors de la rencontre entre le club basque et Getafe (0-0), souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. On ignore pour l’instant du délai d’indisponibilité de l’ancien joueur de Rennes qui pourrait être éloigné du terrain durant de longs mois.

Le forfait de ces deux cadres de la sélection est un coup dur pour le sélectionneur par intérim, Alou Badra Diallo. Conti doit désormais faire sans les deux joueurs, qui selon nos informations, n’ont pour le moment pas été remplacés.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

