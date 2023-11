Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football: le Mali, à domicile, tenu en échec par la Centrafrique un but partout

En 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football , le Mali, à domicile, a été contraint au nul un but partout, le lundi 21 novembre, par la République Centrafricaine.

Le Mali trébuche et perd ses premiers points. Pour le compte du 2e match des éliminatoires du Mondial 2026, qui se déroulera aux Etats Unis, au Canada et au Mexique, les Aigles ont été tenus en échec un but partout par les Centrafricains au stade du 26 mars.

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Aigles, Eric Sékou Chell, a chamboulé son classement en opérant à sept changements par rapport à l’équipe qui a débuté face au Tchad. Une situation qui a empêché les Aigles de développer leur jeu. Les coéquipiers de Hamary Traoré se sont longtemps heurtés au bloc défensif centrafricain, qui a réussi à enrayer les offensives des Aigles maliens. Face à la défense très regroupée des Fauve de Bas-Oubangui, les attaquants maliens ont péché par maladresse dans le dernier geste.

Les Aigles arrivent tout de même à ouvrir le score à la 76e minute par Kamory Doumbia qui à la réception d’un centre bat le portier centrafricain. Un but à 0 et le public jubile. Une joie de courte durée puisque le capitaine centrafricain, Geoffrey Kondogbia, rétablit la parité à la 79e minute, entraînant stupeur et consternation au stade du 26 mars. Plus rien ne sera marqué jusqu’à la fin de la rencontre.

Ce nul face aux Fauves de Bas-Oubangui, qui intervient après une victoire laborieuse contre le Tchad, constitue une véritable contre-performance pour les coéquipiers de Ives Bissouma qui ont raté une occasion de faire le plein de points à domicile. Surtout quand on sait que la Centrafrique a été battue la veille par les Îles Comores 3 buts à 2. Il peut également coûter cher aux Aigles au moment du décompte final.

Il fait d’autant plus mal qu’il intervient à quelques mois seulement avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se jouera en janvier-février 2024 en Côte d’Ivoire. L’encadrement technique doit désormais tirer tous les enseignements de cette contre-performance avant la grande messe du football africain.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

