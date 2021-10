Eliminatoires de la Coupe du Monde-Qatar 2022 : les Aigles du Mali avec Yves Bissouma et Kalifa Coulibaly

En prélude à la double confrontation contre le Kénya comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 20222, le sectionneur national des Aigles du Mali a publié le vendredi 1er octobre une liste de 29 joueurs. On note le retour d’Yves Bissouma et de Kalifa Coulibaly et la première convocation de Moussa Sissako avec les aigles seniors.

Pour la double confrontation contre le Kénya comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 20222, zone Afrique, le sectionneur national des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a reconduit le même groupe qui a participé aux 02 précédentes journées contre l’Ouganda et le Rwanda. Sur la liste des joueurs convoqués on la présence Yves Bissouma et de Kalifa Coulibaly.

Deux joueurs qui n’ont plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis très longtemps. Est-ce à dire que le malentendu entre ces joueurs et le sélectionneur national est déjà terminé ? Les prochains jours nous en diront plus. Toujours est-il que leurs noms figurent sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur. Autre fait notable, la première convocation de Moussa Sissako avec les aigles seniors. On note tout de même l’absence de Moussa Maréga.

Pour le reste il n’y a pas grand changement. On retrouve des joueurs comme Hamary Traoré, Daidié Samassékou, Moussa Djénépo et autre Djigui Diarra. Le match-aller de la double confrontation se déroulera le 07 octobre à Agadir au Maroc, les stades du Mali étant suspendus. Et le retour est prévu pour le 10 octobre Nyayo national stadium, à Nairobi, la capitale du Kenya.

Il faut rappeler qu’après deux journées de compétition, le Mali occupe la tête du groupe E, avec 4 points devant l’Ouganda (2 points), le Kenya (2 points) et le Rwanda (1 unité). Seul le premier du groupe sera qualifié pour les barrages.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

La liste des joueurs sélectionnées

