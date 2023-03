Élu 1er vice-president de l’AIPS-Afrique : L’élection de Mourad El Moutawakil célébrée par l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Dakar !

L’élection du marocain Mourad El Moutawakil au poste de 1er vice-président de l’AIPS-Afrique, samedi 25 février, à Dakar, a été célébrée par l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Dakar, Hassan Naciri, à travers une réception.

Samedi 25 février 2023 à Dakar, le journaliste marocain Mourad El Moutawakil, membre de l’Association marocaine de la presse sportive, a été réélu à l’unanimité ce samedi à Dakar lors du 7e congrès électif de l’Association internationale de la presse sportive, zone Afrique, au poste de 1er vice-président tandis que le Sénégalais Abdoulaye Thiam (président de l’Association nationale de la presse sportive) a été élu président.

Le Maroc était représenté à ce grand rendez-vous de la presse sportive africaine par Mourad Al-Mutawakkil et Amin Beirouk.

Quelques heures après cette brillante élection, S. E. M. Hassan Naciri, ambassadeur de SM le Roi du Maroc à Dakar/Sénégal a organisé une réception en l’honneur des représentants marocains à laquelle la délégation malienne était invitée.

Cette élection, selon le diplomate marocain, représente une reconnaissance de la compétence dont jouit M. Al-Mutawakel et des services qu’il a rendus au domaine sportif national en particulier et africain en général.

Lors d’un mot improvisé, M. l’ambassadeur, après avoir félicité M. le vice-président, lui a souhaité plein succès dans sa Mission en faveur de l’Afrique. Et de conclure qu’il s’agit d’une consécration de la compétence et du rôle de M. Elmoutawakil qui reflète et consolide les acquis du Maroc en la matière.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Dakar

Oumar Baba Traore, vice-président de l’AIPS-Afrique :

“Merci, merci et encore merci !”

Le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) Oumar Baba Traoré est désormais vice-président du comité exécutif de l’AIPS-Afrique. Samedi 25 février 2023, il a été élu dès le 1er tour à l’issue d’un vote à bulletin secret lors du 7e congrès, tenu à Dakar, au Sénégal. Il adresse ses vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à cette élection.

Permettez-moi de rendre grâce à Allah l’omnipotent qui m’a permis d’être élu ce jour samedi 25 février 2023 dans la salle de conférence de l’hôtel Fleur de Lys au Point E à Dakar à la vice-présidence du comité exécutif de la section continentale de la prestigieuse Association internationale de la presse sportive (AIPS-Afrique). Cette élection dès le premier tour a été possible grâce aux efforts collectifs de toute chaîne de soutiens au Mali et ailleurs. Merci à la maison mère (AJSM) pour m’avoir autorisé à briguer ce poste, au ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pour les billets d’avion, au président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko pour le paiement des cotisations du Mali, au président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux pour l’appui financier dans le cadre de notre prise en charge. Les mêmes remerciements sont adressés à notre direction de campagne qui a réalisé du 100 %. Au nom d’Aliou Badara Haïdara (vice-président du bureau exécutif national de l’AJSM et second délégué du Mali au 7e congrès de l’AIPS), je remercie tous ceux et toutes celles qui nous ont adressé les félicitations” , a déclaré Oumar Baba Traoré. Avant de préciser : “En comptant sur l’accompagnement de tous, je tiens à affirmer que le Mali, à travers ma modeste personne mouillera le maillot pour la réalisation de cette mandature (2023-2027) sous le leadership du nouveau président mon frère et ami Abdoulaye Thiam du Sénégal”.

Depuis cette brillante élection, Oumar Baba Traoré ne cesse de recevoir des messages de félicitations. C’est le cas du président de la Maison de la presse, El hadj Bandiougou Danté dont voici le message : “C’est avec une immense joie et une grande fierté que le Maison de la presse du Mali a appris l’élection au 7e Congrès AIPS-Afrique à Dakar, de notre confrère Oumar Baba Traoré, président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) au poste de vice-président de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS-Afrique). Cette élection du Mali à la vice-présidence de l’AIPS-Afrique est le couronnement de l’engagement du président de l’AJSM au niveau national et international pour le rayonnement de la presse sportive. La Maison de la presse salue et encourage l’AJSM à poursuivre ses efforts pour porter haut les couleurs du Mali”.

Le nouveau président de l’Association des jeunes reporters sportifs du Mali (AJRESMA), Sékou Koné, dans un communiqué de presse, adresse également ses vives et chaleureuses félicitations au président de l’AJSM pour son élection au poste de l’AIPS-Afrique. “Pour la même circonstance, l’AJRESMA souhaite plein succès à notre confrère qui vient en l’occurrence honorer toute la presse malienne. L’AJRESMA réitère son soutien indéfectible à Oumar Baba Traoré pour la réussite de sa mission au Comité exécutif de l’AIPS-Afrique”, précise le communiqué.

El Hadj A.B. HAIDARA

