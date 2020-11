Entrevue entre le ministre Ag Attaher et le président de la Fédération malienne de basket-ball : Une vision commune pour l’émergence de cette discipline sportive

Le lundi 2 novembre dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Attaher, conformément à sa dynamique de créer un cadre de partenariat direct entre son département et les acteurs de premier plan du sport malien, a reçu en audience le président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), Harouna Maïga.

En effet, après les dirigeants du football malien, le ministre Moussa Ag Attaher, sur la demande de la Fédération malienne de basket-ball, a reçu en audience Harouna Maïga, président de cette fédération, accompagné par son Secrétaire général Amadou Maïga et en présence du Secrétaire général du MJS, Amadou Diarra Yalcouyé. Au cours de cette audience, le président de la FMBB a, au nom de tous les acteurs de cette discipline sportive, adressé ses vives et chaleureuses félicitations au ministre Ag Attaher pour sa nomination à la tête du département de la Jeunesse et des Sports. Il a aussi saisi cette occasion pour faire une brève présentation de sa fédération, son bilan durant ces dernières années, ainsi que ses perspectives dans le cadre de la participation de l’équipe nationale de basket-ball du Mali à de nombreuses compétitions sur le plan continental et international.

En retour, le ministre Ag Attaher a remercié le Président de la FMBB pour cette démarche auprès de leur département de tutelle, avant de renouveler l’expression de la disponibilité du département de la Jeunesse et des Sports à hisser encore plus haut le Basket-ball malien. Le développement encore accru de cette discipline sportive à la base au niveau des localités du pays, est un vœu cher du ministre Ag Attaher. Cette vision est celle aussi de la Fédération malienne de basket-ball.

A rappeler que le président de la FIBA-Monde est un compatriote, en la personne de M. Hamane Niang.

Avant de prendre congé du ministre Moussa Ag Attaher, le Président Maïga a bien voulu lui remettre quelques souvenirs du basket-ball malien, notamment les maillots des sélections nationales.

