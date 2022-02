En vue de l’empêcher de s’égarer encore plus dans un Nid en ébullition, Mohamed Magassouba a été mis dans un carcan par la Fédération malienne de football après le cuisant échec à la Can Cameroun 2021. Pour les deux matches de barrages contre la Tunisie en mars prochain, le sélectionneur des Aigles du Mali sera entouré d’anciens internationaux pour une qualification historique à la Coupe du monde prévue au Qatar en 2022.

Vilipendé depuis l’élimination du Mali à l’étape des 8es de finale par la Guinée Equatoriale lors de la Can, la tête de Magassouba a été fortement réclamée. Et face au tollé suscité dans les rangs des supporters, son employeur est enfin sorti de son mutisme pour se prononcer sur l’avenir du controversé technicien malien. Ainsi, c’est à la faveur d’une conférence de presse tenue le mercredi 16 février 2021 au siège de la Fédération malienne de Football (Fémafoot), par le président Mamoutou Touré « Bavieux » que Mohamed Magassouba, a été fixé sur son sort. A défaut d’être limogé, l’ancien directeur technique national sera assisté par un collège d’anciens footballeurs pour gérer les deux (2) matches de barrage de la coupe du monde. « Mohamed Magassouba reste le sélectionneur des Aigles, mais il ne dirigera plus seul la sélection. Il sera assisté d’un collège d’anciens internationaux pour les deux matches de barrage de la coupe du monde contre la Tunisie », a précisé Bavieux tout en admettant l’échec du Mali à la Can : « La Can a été un échec. Néanmoins, l’on doit gérer l’après-Can avec beaucoup de parcimonie ».

Aux dires du patron du football malien, le collège devant prêter main forte à Magassouba sera constitué de : Fréderic Oumar Kanouté, Cédric Kanté, Mohamed Lamine Sissoko ‘’Momo’’, Seydou Keita, Eric Sekou Chelle…

Leurs rôles vont constituer entre autres à aider le titulaire du poste dans le choix des joueurs, démarcher des binationaux et autres renforts toujours dubitatifs quant à leur choix et leur retour dans le groupe.

Sans lui retirer la gestion totale de son équipe, le sélectionneur des Aigles sera quand même dépouillé de plusieurs de ses prérogatives. Une façon de le mettre dans une sorte de carcan et de lui notifier que sa chance de survie dans cette tempête réside désormais dans la qualification du Mali à la Coupe du monde Qatar 2022 qui passe par 2 matches contre la Tunisie les 24 et 27 mars prochain avec match retour à Tunis.

Alassane CISSOUMA

Commentaires via Facebook :