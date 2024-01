Fan Zone Can 2024 : Ecobank apporte sa contribution

pour suivre le match.

Les supporters des Aigles du Mali sont sortis massivement pour suivre le premier match de leur équipe sur un écran géant installé pour l’occasion par le groupe EcoBank, la Banque Panafricaine.

Selon Mme Boti Cklay, responsable marketing et communication d’Ecobank-Mali, en tant que Banque Panafricaine, cette initiative est une manière d’être plus proche de la population en cette période de CAN, un événement, qui regroupe tout le continent dans un esprit de fête, de communions et de partage : « En plus de suivre le match, les supporteurs peuvent gagner des lots en participant à des jeux de chaise musicale, des questions et réponses, ou encore de danse ».

Issa Traoré, un supporteur de l’équipe nation témoigne : « Franchement je suis très content de cette initiative d’Ecobank. Parce que ça nous permet de suivre les matchs dans une ambiance festive et surtout en cette période de coupure d’électricité… ».

La rencontre s’est terminée par la victoire des Aigles (2-0).

MS

Commentaires via Facebook :