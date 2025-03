La Fédération malienne de boxe a depuis le 1er février 2025 un nouveau bureau dirigé par Mahamadou Draba, précédemment trésorier général du bureau sortant. Il succède à Raoul Diakité pour un mandat de 4 ans. Il a été élu à l’issue d’une assemblée générale élective qui a vu la participation des délégués des différentes ligues. Le nouveau patron de la boxe malienne place son mandat sous le signe de la consolidation des acquis.

En bon dirigeant sportif, le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, s’est dit heureux du renouvellement du bureau dans la plus grande transparence totale. C’est pourquoi, il a tenu à féliciter le nouveau président et son équipe à travers une lettre de félicitations où il a réaffirmé toute sa disponibilité à coopérer pour le bien du sport malien et de l’olympisme.

Le mercredi 26 février 2025, la nouvelle équipe de la boxe malienne a été reçue par le président du Cnosm, Habib Sissoko, en présence du vice-président Abdoul Wahabou Zoromé et de Tidiane Niambélé, son directeur de cabinet. Il s’agissait d’une prise de contact afin de présenter les nouveaux dirigeants de la fédération.

Profitant de cette rencontre, Mahamadou Draba a tout d’abord adressé ses vifs remerciements à Habib Sissoko pour tout ce qu’il fait pour le sport malien. “Je suis très heureux d’être au comité olympique, ma famille”, dira-t-il.

Et Habib Sissoko de renouveler une fois encore sa confiance à cette nouvelle équipe pour le plus grand bonheur de la boxe malienne. “Nous vous félicitons pour votre élection et nous sommes là pour vous accompagner avec le peu de moyens que nous disposons à travers notre sponsoring avec Moov Africa Malitel”, dira-t-il.

Pour conclure, le patron du Mouvement olympique et sportif du Mali a invité les uns et les autres à rester soudés. “Rien ne peut se construire dans la division. Je vous invite à rester soudés. C’est ce qui fait la force d’une équipe. Et c’est ce que nous avons compris au sein du Comité olympique”. Parole de Habib Sissoko

