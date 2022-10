Le contexte

Après avoir hérité de la présidence des sports équestres à l’issue de 5 années de crise sans précédent qui avaient paralysé le secteur, l’ex-président de l’Association malienne des propriétaires de chevaux (AMPC) s’est assigné d’abord trois missions en vue de baliser le terrain. Il s’agit, entre autres, de la formalisation de la Fédération, de la sécurisation du Champ hippique et de la réconciliation après une crise qui avait laissé beaucoup de séquelles entre différents acteurs.

Avec le courage, la persévérance et l’amour du cheval qui le caractérise, Mohamed Haïdara est parvenu avec son équipe, à relever ces défis. En plus de l’obtention d’un récépissé qui matérialise l’existence officielle de la nouvelle Fédération malienne des sports équestres (FMSE), la sécurisation totale de l’espace dédié à la discipline à Bamako a abouti à sa clôture avec le concours du ministère des Sports.

Le défi de la réconciliation qui était le plus difficile pour certains a été relevé avec à la clé la participation de l’ensemble des écuries aux différentes compétions de la fédération. Un ouf de soulagement qui annonçait le début d’un vaste chantier de redynamisation du sport équestre au Mali.

Une fois que ces premiers objectifs qui étaient des soubassements indispensables ont été atteints, le premier président de la FMSE, a pu enfin se consacrer au développement de la discipline proprement dite.

Sur ce registre, il a surpris plus d’un dans divers domaines indispensables à l’essor du sport équestre. Dans l’atmosphère de sérénité et de consensus total qui a caractérisé ses mandats, l’équipe du président Haïdara n’a ménagé aucun effort pour le rayonnement total et entier de la discipline.

Les acquis

Puisque les faits sont têtus, sous le magistère du président Mohamed Haïdara, la Fédération malienne des sports équestres peut se targuer d’être parmi les trois meilleurs fédérations du pays. En termes de nombre de compétions par an et d’affluence, elle bat d’année en année ses propres records au point de titiller les fédérations de football et de basket. Ce dynamisme incontesté qui commence aujourd’hui à attirer les sponsors n’est pas le fruit du hasard.

La révolution

Une fois la stabilité actée, le travail de vulgarisation et d’expansion de la discipline a permis d’augmenter sensiblement le nombre de ligues, qui est passé de 9 à 13. L’introduction de la race améliorée au Mali et l’augmentation du nombre de catégorie par course sont aussi des acquis à mettre à l’actif de l’actuelle équipe dirigeante de la Fédération.

Pour pouvoir se jauger à d’autres pays de la sous-région, notre pays s’est ouvert aux voisins. Avec à la clé un résultat honorable, le Mali s’est distingué en Côte d’Ivoire, au Burkina et au Sénégal. Une première dans l’histoire qui a été saluée par le Comité olympique et les plus hautes autorités du pays.

Toujours sur le plan international, la FMSE participe chaque année au Salon international du cheval d’El Jadida au Maroc. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis à notre pays de s’imprégner des réalités du moment au Maroc mais également d’autres fédérations participantes.

Le soutien financier indispensable à cette ambition pour le sport équestre dont l’un des objectifs primordiaux est la promotion de la race chevaline, est venu du côté du PMU-Mali et de Moov Africa Malitel. La persévérance du président Haïdara a permis la signature d’un contrat de partenariat gagnant-gagnant entre la FMSE et les deux sociétés. L’instauration de ce cadre de partenariat qui se ressent d’année en année à travers la bonne.

Des perspectives radieuses

Avec le concours du PMU-Mali, partenaire historique, stratégique et incontournable, les perspectives s’annoncent très radieuses pour le sport équestre. En ce qui concerne le programme de formation des jockeys, d’insémination et de mise en place de haras nationaux, une équipe composée de la Fédération, du PMU et CNIA se rendra le 18 octobre prochain au Maroc pour s’imprégner de leur expérience afin de doter notre pays de compétences et d’infrastructures appropriées. Cette mission très attendue par la FMSE va aboutir à terme, à un tournant décisif pour le sport équestre au Mali.

Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures du champ hippique, une équipe du PMU-Mali est à pied œuvre pour doter la piste d’un starting-block digne des standards internationaux et des équipements de photofinish dernière génération indispensables pour départager les chevaux à l’arrivée. A ceux-ci s’ajouteront bientôt la réalisation d’un gradin à la hauteur de la discipline, le siège de la fédération et celui du PMU au champ hippique. Dans les coulisses ont nous apprend que l’équipe de Mohamed Haïdara est très bien avancée sur ces différents dossiers.

Au-delà des infrastructures, la fédération prévoit également une augmentation sensible des subventions allouées aux différentes ligues de l’intérieur du pays. Une bouffée d’oxygène qui ne manquera de booster le sport équestre dans les différentes localités.

El Hadj A.B. HAIDARA

