Finale de la super-coupe Assimi Goïta 2024 : La région de Koulikoro s’adjuge le trophée !

La troisième édition de la super coupe Colonel Assimi Goïta a connu son épilogue le lundi 23 septembre dernier, au stade Mamadou Konaté. La finale qui opposait l’équipe du Conseil national de transition (CNT) à l’équipe de la région de Koulikoro a tourné à l’avantage de la Cité de Méguétan (Koulikoro) en battant son adversaire du jour par le score de 1-0.

La finale était présidée par Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, en présence du secrétaire général de la Présidence Alfousseyni Diawara, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Commissaire-Colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, président de la commission nationale d’organisation de la compétition, ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

Cette troisième édition a regroupé les équipes du Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, de Bamako, du gouvernement, de la présidence de la République, du Conseil national de transition (CNT).

Après quelques semaines de compétition, la finale a opposé l’équipe du CNT à l’équipe de la région de Koulikoro. Avant le coup d’envoi de la finale, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a indiqué que le sport en général, le football en particulier, est un vecteur de mobilisation pour la jeunesse.

“L’apothéose d’une des plus belles initiatives, celle de regrouper à Bamako les jeunes de nos capitales régionales, est salutaire et par la même occasion, cet acte signifie le rôle fédérateur du sport. Le football a ce pouvoir magique de rassembler, de briser les frontières et barrières, de faire oublier les difficultés du moment et de consolider par excellence les bases de la cohésion sociale. Nous voulons saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires des attentats lâches et barbares perpétués dans notre pays par les forces du mal et dire que la jeunesse malienne soutiendra nos Famas dans cette guerre contre l’obscurantisme”, a-t-il expliqué.

Le président de la Commission nationale d’organisation de la compétition, a précisé que l’objectif de la super coupe Assimi Goita est d’une part soutenir les forces armées et de sécurité du Mali et d’autre part de promouvoir la citoyenneté. “Au-delà de son caractère festif, la pratique sportive constitue un facteur fédérateur surtout pour un pays comme le Mali qui fait face à de nombreux défis. Cette compétition participe également au renforcement des relations sociales et participe à la promotion du patriotisme”, a-t-il mentionné.

Revenons à la rencontre, les deux formations l’ont entamé avec beaucoup de détermination et de la combativité. Très organisés dans leur jeu, les joueurs de l’équipe de Koulikoro se sont montrés dangereux dans les buts de l’équipe du Conseil national de la Transition (CNT) en créant plusieurs occasions de but.

Finalement, cette finale a tourné à l’avantage des joueurs de Koulikoro, qui se sont imposés par le score de 1-0, un but marqué à la 83e minute de jeu par Daouda Diarra.

A la fin de la finale, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a félicité les membres de la commission d’organisation pour la réussite de la compétition.

“C’est également le lieu pour moi de féliciter les joueurs qui ont participé à cette 4e édition de la super coupe Colonel Assimi Goïta. Nous savons tous que cette édition s’est déroulée dans un contexte positif marqué par le Dialogue inter-Maliens qui a également tenu toutes ses promesses. Alors, cette compétition ne fait que renforcer ce genre de cohésion recherchée par le président de la Transition”, a-t-il déclaré.

Le défilé des équipes participantes et l’atterrissage de trois parachutistes du 33e régiment des commandos parachutistes de Djikoroni Para le Général Kéba Sangaré ont marqué la fête de cette quatrième édition de la super coupe Colonel Assimi Goïta.

Pour rappel, les trois premières éditions de la compétition ont été remportées par la région de Mopti en 2021 et 2022 et par la région de Ségou en 2023.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :