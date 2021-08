Football : Bientôt un championnat panafricain interscolaire

Afin d’encourager une nouvelle génération de jeunes africains, la Confédération africaine de football (CAF) développe une compétition de football qui sera introduite dans les écoles du continent. Un montant de 10 millions de dollars sera mobilisé pour soutenir ledit Championnat.

Le Championnat Panafricain Interscolaire de la CAF sera un tournoi continental de football scolaire ouvert aux garçons et aux filles et qui utilisera le football à la base pour promouvoir la croissance et le développement et former de futurs leaders.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est convaincu que le football a le pouvoir d’écrire autrement l’histoire du continent. « Le meilleur investissement que nous puissions faire pour que le football africain soit autosuffisant et parmi les meilleurs au monde, c’est d’investir dans le football scolaire et dans les infrastructures de développement du football pour les garçons et les filles. C’est l’un des principaux champs d’intervention de mon mandat », a déclaré M. Motsepe sur Cafonline.com.

Reprenant ce credo à son compte, la Fondation Motsepe a mobilisé un montant de 10 millions de dollars pour soutenir le Championnat interscolaire panafricain.

La semaine dernière, une réunion d’une importance capitale s’est tenue à Cotonou, à laquelle ont participé des dirigeants et des ministres de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, représentant les sept pays de la zone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria et Togo) et au cours de laquelle la CAF a reçu un soutien important à son programme.

Le calendrier de la compétition

Prévu pour mars 2022, le Championnat Panafricain Interscolaire de la CAF débutera par un processus de candidatures des pays africains pour être l’hôte de la phase finale du tournoi continental.

Le tournoi se déroulera en trois niveaux. Il commencera par le championnat national de football scolaire, qui se tiendra en juin et août 2022. Dans ce cadre, chaque association membre de la CAF organisera une compétition nationale avec ses équipes de football scolaire.

Il se poursuivra entre septembre et décembre 2022, par un championnat zonal organisé par chaque zone de la CAF où s’opposeront les finalistes des tournois nationaux.

La troisième étape, celle du Championnat Panafricain Interscolaire à proprement parler, sera consacrée aux finalistes des championnat zonaux, à raison de deux équipes scolaires (garçons et filles) par zone. Le coup d’envoi de cette ultime étape sera donné en mars 2023.

M.S.

Commentaires via Facebook :