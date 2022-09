En prélude à la double confrontation en match amical de football au stade du 26 mars le 23 et 26 septembre contre la Zambie, le sélectionneur national des Aigles du Mali a publié, le lundi 19 septembre, une liste de 25 joueurs. On note le retour de Cheick Doucoure et d’Adama Traoré dit Malouda qui étaient absents lors du dernier regroupement des Aigles en juin dernier.

Pour la double confrontation en match amical contre la Zambie, le sélectionneur national des Aigles du Mali a convoqué 25 joueurs. Eric Sékou Chelle a fait appelle à tous les ténors de l’équipe comme Hamary Traoré, Ives Bissouma, Mohamed Camara et autre Amadou Haïdara dit Dodou. On note aussi le retour de Cheick Doucoure et d’Adama Traoré dit Malouda qui étaient absents lors du dernier regroupement des Aigles en juin dernier.

Autre fait notable : la présence de deux nouveaux joueurs. Il s’agit des défenseurs Moussa Diarra de Toulouse et Mamadou Traoré qui joue à Vojvodina FC en Serbie. Ces deux joueurs viendront renforcer le bastion défensif des Aigles. Abdoulaye Doucouré d’Everton et Almamy Touré de Francfort, tous blessés ne figurent pas en revanche sur la liste des joueurs convoqués. Quant à Ibrahima Koné, il est absent pour cause de suspension. Il a, à titre de rappel, pris un carton rouge contre le Soudan du Sud lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023.

Pour rappel, le Mali jouera contre la Zambie en match amical les 23 et 26 septembre au stade du 26 mars de Bamako. Cette double confrontation servira de préparation pour le reste des matchs éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Les Aigles sont logés dans le groupe G en compagnie du Congo Brazzaville, du Soudan du Sud et de la Gambie. Après deux journées, les coéquipiers de Hamary Traoré caracolent en tête avec six points.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

La liste des joueurs convoqués :

Commentaires via Facebook :