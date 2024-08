La Fédération malienne de football (Femafoot) a lancé un appel à candidature en vue du recrutement d’un sélectionneur national pour l’équipe sénior de football. Il est ouvert à tous les techniciens de nationalité malienne et étrangère dont les qualifications et les compétences sont avérées pour l’accomplissement des missions.

La Fédération malienne de football (Femafoot) est à la recherche d’un nouveau sélectionneur national pour l’équipe sénior de football quelques deux mois après le limogeage de Eric Sékou Chell. Pour ce faire, l’’instance dirigeante du sport roi a lancé un appel à candidature en vue du recrutement de son successeur.

Cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens de nationalité malienne et étrangère dont les qualifications et les compétences sont avérées pour l’accomplissement des missions. Celles-ci se résument à mettre en place une sélection nationale sénior A sur la base de nouveaux fondements ; de qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2025 et d’y atteindre les demi-finales ; de qualifier les Aigles à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 et d’y atteindre les huitièmes de finales, etc.

Pour faire acte de candidature, le candidat doit être titulaire d’une licence A PRO CAF, licence A PRO UEFA ou tout autre diplôme équivalent ; avoir une bonne connaissance du français, langue de travail et de communication ; être disposé à résider en permanence au Mali pendant la durée du contrat ; avoir un palmarès en tant qu’entraîneur ; avoir une bonne connaissance du football africain en particulier et du football mondial en général, etc. La durée du contrat est de deux ans renouvelables après une évaluation des objectifs à la fin de la première année. L’appel à candidature reste ouvert jusqu’au 16 août.

Le nouveau sélectionneur ne dispose que deux ou trois semaines pour préparer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc qui doivent débuter en septembre. Les Aigles, à titre de rappel, sont logés dans le groupe I en compagnie de Eswatini, de la Guinée-Bissau et du Mozambique. Une poule à priori abordable.

Outre le poste de sélectionneur national, la Femafoot a lancé un autre appel à candidature visant au recrutement d’un Directeur Technique National (DTN). Comme le poste de sélectionneur national de football, l’appel à candidature est ouvert à tous les techniciens de nationalité malienne ou étrangère dont les qualifications et les compétences sont avérées pour l’accomplissement de ses missions.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

