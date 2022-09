Le second match amical entre le Mali et la Zambie qui devait se jouer, le lundi 27 septembre, au stade du 26 mars a été annulé en raison de la forte pluie qui s’est abattue et qui a rendu la pelouse impraticable.

Après la rencontre du vendredi, les Aigles maliens et les Chipolopolos zambiens devraient se retrouver ce lundi au stade du 26 mars. Un match qui n’aura finalement pas lieu en raison de la forte pluie qui s’est abattue quelques minutes avant son coup d’envoi.

Un déluge qui a poussé les organisateurs à repousser l’heure du coup d’envoi, le temps pour les jeunes ramasseurs de balles d’assécher l’eau de la pelouse à l’aide de vieilles éponges. Ce qui n’a pas suffi à améliorer l’état de l’aire de jeu devenu un champ de marécage. Une situation qui a poussé les organisateurs à annuler tout simplement la rencontre en raison du risque de blessures des joueurs.

L’annulation de la rencontre a suscité des réactions vives et outrées sur les réseaux sociaux. Les internautes n’ont pas compris l’absence d’aspirateurs dans le stade, qui il faut le rappeler a été rénové à 7 milliards de FCFA il y a moins d’une année.

Il faut rappeler que ces deux matchs amicaux entre maliens et zambiens entrent dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Le Mali est logé dans le groupe G en compagnie de la République du Congo, du Soudan du Sud et de la Gambie. Les champions d’Afrique 2012, quant à eux, sont dans le groupe H avec la Côte d’Ivoire (pays hôte déjà qualifié), le Comores et le Lesotho.

Après deux journées, les Aigles sont en tête de leur poule avec six points et doivent affronter la Gambie lors de la 3e journée tandis que la Zambie est 2e avec une victoire et une défaite. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN ont lieu en mars 2023 et la phase finale se jouera en juin et juillet de la même année.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :