GIANNI INFANTINO A MAMOUTOU Touré Dit Bavieux : “Je suis convaincu que vous serez en mesure d’apporter votre contribution à la Fifa…”

Quelques jours seulement après son élection au Conseil de la Fifa, le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) Gianni Infantino, a adressé un message de félicitations à Mamoutou Touré dit Bavieux, le 15 mars dernier. Il se réjouit de travailler avec le président de la Fédération malienne de football lors de la première réunion du Conseil de la Fifa, prévue ce vendredi 19 mars en visioconférence.

Permettez-moi par la présente de vous réitérer mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection au Conseil de la Fifa lors de la 43e Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF qui a eu lieu vendredi à Rabat. Je n’ai aucun doute que votre expérience, vos connaissances en matière de gestion et de sport, sans oublier votre passion, votre sens du consensus et vos qualités personnelles, vous aideront à relever tous les défis futurs au service de la communauté mondiale du football.

Je suis d’autant plus convaincu qu’en tant que membre du Conseil de la Fifa, vous serez en mesure d’apporter votre contribution à la Fifa, mais surtout à la continuité du développement de notre sport, qui nous unit tous”. Voici le contenu du message de félicitations du président de la Fifa, Gianni Infantino, en date du 15 mars 2021, adressé à notre compatriote Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football, suite à son élection au Conseil de la Fifa, le vendredi 12 mars dernier, à Rabat, au Maroc.

“Je me réjouis de travailler avec vous, déjà lors la prochaine réunion du Conseil de la Fifa qui aura lieu en visioconférence ce vendredi 19 mars.

En vous souhaitant d’ores et déjà chance, courage et réussite pour tous les défis qui s’offriront à vous dans vos nouvelles fonctions, je vous prie de croire, cher Mamoutou, en l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux”. Parole du président du football mondial, Gianni Infantino, envers son frère Mamoutou Touré dit Bavieux.

Notons que Gianni Infantino était invité d’honneur de la 43ème Assemblée générale ordinaire élective de la Confédération africaine de football (Caf), le 12 mars, à Rabat au Maroc. Aujourd’hui, Gianni Infantino a beaucoup d’estime pour notre compatriote Mamoutou Touré dit Bavieux depuis son élection à la tête de la Fédération malienne de football, le 29 août 2019. Voilà, pourquoi, le patron de la Fifa a décidé de séjourner à Bamako, le 25 février dernier, où il a été accueilli avec tous les honneurs.

Gianni Infantino a été accueilli par le président de Transition, Bah N’Daw, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, avant de procéder à la pose de la première pierre du Centre Technique de la Fédération malienne de football.

El Hadj A.B. HAIDARA

L’ambassadeur du Mali à Rabat, Mohamed Mahmoud Ben Labat :

“L’élection de Bavieux Touré au Conseil de la Fifa est une source de fierté, de réconfort et nous le félicitons, ce n’est qu’un mérite”

L’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux, vendredi 12 mars dernier, au Conseil de la Fifa, a été accueillie par l’Ambassadeur du Mali à Rabat, au Maroc, comme une fierté. C’est la première fois, dira-t-il, depuis le départ du Doyen Amadou Diakité, qu’un Malien est élu à ce niveau de l’instance dirigeante du football mondial. Avant de lui souhaiter bonne chance pour cette nouvelle fonction.

C’est un sentiment de satisfaction et de réconfort qui nous anime aujourd’hui, vendredi 12 mars. C’est véritablement un jour béni parce que l’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux au Conseil de Fifa a été acquise par acclamations. Donc, je voudrais, au nom de l’Ambassade du Mali à Rabat et de la communauté malienne au Maroc, adresser mes très vives et chaleureuses félicitations au président de la Fédération malienne de football. Je voudrais également souligner que c’est la première fois, depuis le départ du Doyen Amadou Diakité, qu’un Malien est élu à ce niveau de l’instance dirigeante du football mondial. À la faveur de cette élection aussi, il va pouvoir parler au nom de toute l’Afrique, surtout les Francophones. Donc, c’est une source de fierté, de réconfort pour nous et nous le félicitons. Ce n’est qu’un mérite.

Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt cette élection avec la complicité de notre compatriote, Son Excellence Abdoulaye Diop, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Allah Soubhanalah Watalla, nous a délivrés et nous ne pouvons que nous en réjouir. Bonne chance à Bavieux dans l’accomplissement de cette haute et noble mission”.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Rabat

Amadou Diarra Yalcouyé, secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports :

“Siéger au Conseil de la Fifa serait un privilège et une formidable opportunité pour Bavieux Touré”

Représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Amadou Diarra Yalcoué a salué l’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux au Conseil de la Fifa. Selon lui, cela peut être un privilège et une opportunité pour lui. Présent à Rabat, au Maroc, il a apporté le soutien des autorités de Transition à notre compatriote pour sa brillante élection au sein de l’instance dirigeante du football mondial.

Le secrétaire Général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé, a représenté le ministre Mossa Ag Attaher, empêché, à la 43e Assemblée Générale ordinaire élective de la Confédération africaine de football (Caf) à Rabat, au Maroc. Il s’est dit très fier d’effectuer le déplacement pour soutenir notre compatriote Mamoutou Touré dit Bavieux pour son élection au Conseil de la Fifa.

“Je suis venu en mission au Maroc au nom du ministre Mossa Ag Attaher, empêché, pour apporter le soutien institutionnel des plus hautes autorités du Mali à notre compatriote Mamoutou Touré, qui est candidat pour être membre du Conseil de la Fifa.

Siéger au Conseil de la Fifa au nom du Mali et de la zone francophone de la Caf serait un privilège et une formidable opportunité pour lui. Le succès de cette candidature est aussi une consécration pour lui, mais aussi des atouts pour l’avenir du football malien pour son développement.

Le sport en général et le football en particulier est aujourd’hui un moyen de rayonnement international pour un pays. Les résultats des votes ont été lumineux et Mamoutou Touré dit Bavieux va désormais siéger, pendant 4 ans, au sein de ce Conseil de la Fifa, au nom du Mali et promouvoir ainsi l’image du Mali avec toutes ses valeurs”, a déclaré Amadou Diarra Yalcoué. Avant de souligner : “C’est pourquoi nous avons décidé de soutenir cette candidature dès le début. Aujourd’hui nous sommes fiers que le Mali soit représenté au sein de l’instance mondiale du football à travers sa modeste personne.

Au nom du Ministre Mossa Ag Attaher je voudrais le féliciter pour cette consécration et le rassurer du soutien et l’accompagnement du gouvernement à travers le département des Sports pour la réussite de son mandat à l’international”.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Rabat, au Maroc

MAKAN MAGASSOUBA :

Une fierté malienne qui côtoie les plus hauts dirigeants du football

Il est l’un des rares Maliens sinon le seul à être présent à tous les événements sportifs notamment de football de grande envergure. Lui, c’est Makan Magassouba très introduit dans le monde du ballon rond non seulement en Afrique mais aussi en Europe. Avec son quartier général dans la capitale parisienne, Makan Magassouba est décrit par tous les fins connaisseurs comme un amoureux du football avec un carnet d’adresses le plus fourni.

“Il est de nos jours une fierté pour le Mali car il murmure dans l’oreille des plus dirigeants sportifs du monde. Et en plus, il est très respecté dans ce milieux”, nous a témoigné une connaissance de l’homme, qui a évoqué sa grande générosité.

El Hadj A.B. HAIDARA

