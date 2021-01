“Avec vous et grâce à vous, le Comité exécutif du Cnosm a pu bien mener ses projets”

Le siège du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a abrité, le mercredi 06 janvier dernier, la cérémonie de la traditionnelle présentation de vœux de nouvel An des présidents des fédérations sportives nationales au président du Comité national olympique et sportif du Mali, Monsieur Habib Sissoko. Cette rencontre a été une occasion pour les patrons des fédérations de réitérer leur accompagnement au président du Cnosm et à toute son équipe.

Cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel An s’est déroulée en présence d’Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), des membres de son Cabinet, des présidents de plusieurs fédérations sportives et du nouveau directeur des sports militaires, Colonel Séga Sissoko.

Les présidents des fédérations sportives nationales viennent de respecter une fois de plus la tradition, avec la présentation de vœux de nouvel An au président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko et à toute son équipe.

Comme à l’accoutumée, le porte-parole des présidents des fédérations, le capitaine de gendarmerie, Adama Mariko, non moins président de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées, a pris la parole pour souhaiter une très bonne année au président Habib Sissoko, sa famille et tous ses proches collaborateurs. “Au nom de l’ensemble des fédérations, je vous présente nos vœux les meilleurs pour l’année 2021, vœux de santé, de succès, de réussite et de prospérité à vous, à votre famille et à votre équipe. Je profite également de cette occasion pour réitérer notre confiance et le soutien de toutes les fédérations pour tout ce que vous faites pour les fédérations sportives et tout ce que vous faites pour le développement au Mali”, a-t-il précisé.

Pour sa part, le président du Cnosm a remercié les premiers responsables de différentes fédérations sportives nationales pour cette marque de considération. “L’année 2020 a été éprouvante pour notre pays et son sport par la crise sanitaire et le report des Jeux olympiques. Pourtant, nous voulions faire de 2020 une année de réussite sportive. Vous vous êtes engagés à cela. Malgré les difficultés, vous avez fait aboutir vos compétitions nationales. Avec vous et grâce à vous, le Comité exécutif a pu mener ses projets.

Les grands équilibres sont maintenus dans la relation entre le Ministère des Sports et le mouvement sportif national, dans la solidarité au sein du mouvement sportif et dans la confiance entre le Cnosm et les sponsors”, a-t-il indiqué.

Il a aussi mentionné qu’avec les responsables des fédérations sportives, les commissions du Cnosm ont pu montrer la pleine mesure de leur capacité dans la formation et la mobilisation. “Grace à cette relation, le Cnosm a pu mener une action énergique dans la lutte contre l’infection Covid-19 à travers le dépistage, la désinfection du siège, la mise à disposition des kits sanitaires au profit des athlètes, des dirigeants sportifs, du personnel du Comité olympique et quelques fédérations. Vous vous êtes pliés aux exigences du protocole sanitaire”, a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter qu’ils ont l’obligation de relever les défis de cette année 2021.

Un vibrant hommage rendu au ministre Mossa Ag Attaher

Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali a profité de cette traditionnelle présentation de vœux de nouvel An pour rendre un vibrant hommage au nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, pour tout ce qu’il est en train de faire pour le sport malien. “Nous avons eu la chance d’avoir des ministres qui se sont succédé et qui ont tout fait pour nous accompagner. Aujourd’hui, nous avons un autre ministre de la Jeunesse et des Sports que nous ne connaissons pas dans notre milieu.

Mais j’étais agréablement surpris de voir quelqu’un de très engagé et qui a manifesté sa volonté de nous accompagner, de promouvoir le sport. Je suis sûr qu’il est en train de mettre en place des projets de développement de notre sport. Et je suis persuadé que quand ces projets seront exécutés, le sport malien sera encore plus moderne et les athlètes seront plus performants”, a-t-il indiqué.

Au cours de cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire d’Oumarou Tamboura, ancien directeur exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm).

Mahamadou TRAORE

