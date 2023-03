Handisports : Qualification acquise pour les Jeux Paralympiques

Les athlètes maliens ont réalisé de belles performances lors du Grand Prix de Marrakech. A l’issue de ce Meeting International, le Mali a remporté 5 médailles dont une en or.

Selon les informations données par la direction nationale des Sports et de l’Education Physique, les athlètes maliens ont fait le plein, avec une moisson de 5 médailles pour 4 compétiteurs. Il s’agit de Samba Coulibaly (une médaille en Or et une autre en Argent), Korotoumou Coulibaly (Argent), Mariam Coulibaly (Bronze) et Youssouf Coulibaly (Bronze). La même source indique que ces résultats sont aussi synonymes de qualification pour le championnat du Monde de World ParaAthletic de Paris prévu pour juillet 2023 et les Jeux Paralympiques de Paris 2024. « Le Handisport malien a également réalisé une performance record au Maroc. Youssouf Coulibaly et Samba Coulibaly aux 100 mètres T/13”; Mariam Coulibaly au lancer de javelot femme F/56 m ; Korotoumou Coulibaly au lancer de Disque et au lancer de Javelot Femme F/55 m », révèle la DNSEP.

A Cissouma

Commentaires via Facebook :