Le lancement de l’édition spéciale du tournoi ATT vacances 2021 de football a été fait, le samedi 20 novembre 2021, à DFA Communication, par le président du comité d’organisation, Mangal Traoré. Plusieurs de ses collaborateurs étaient à ses côtés…

Prévu du 18 au 25 décembre prochain à Mopti, ledit tournoi, précise le président de la commission d’organisation, remplace la super coupe ATT qui s’est jouer de 2003 jusqu’en 2012.

L’édition 2021 sera coparrainé par le Ministre de la Jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la citoyenneté, Mossa Ag Attaher, et de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance : « En 2003, les amis, collaborateurs d’ATT ont initié une coupe en son nom pour d’une part, l’aider dans ses actions, et d’autre part, pour la détection des nouveaux talents pour le pays. Pour répandre cette dynamique, deux ans après, la coupe a pris l’allure nationale. Quand ATT est venu de l’exil à Dakar, on a décidé de poursuivre cette aventure. Mais Dieu en a décidé autrement. Malgré sa disparition, nous avons décidé de maintenir le projet pour continuer à lui rendre hommage…». Et d’ajouter : « Une année après la disparition du Président, les initiateurs du tournoi souhaitent lui rendre un hommage dans sa ville natale en regroupant les équipes qualifiées à la phase finale de 2011. Ils ont à cet effet retenu de dénommer cette compétition Mémorial ATT VACCANCES avec l’espoir d’entretenir cette flamme mémorielle autour de l’illustre disparu ».

Ce tournoi de huit (8) regroupera les 9 équipes qui ont pris part à la dernière édition de la Super Coupe ATT en 2011 à Mopti, « Il s’agit de Mopti (ville hôte), Bamako, Tombouctou, Koulikoro, Gao, Sikasso, Kidal, Ségou et Kayes ». l’édition 2011 a été remportée par la formation de Bamako,.

Les organisateurs ont profité de la cérémonie du lancement pour effectuer en même temps le tirage au sort de poules. Ainsi, on retrouve dans la (A) : Mopti, Tombouctou, et Koulikoro. La poule (B) est composée des équipes de Bamako, Gao et Sikasso. Quant à la poule (C), elle regroupe les équipes de Kidal, Ségou et Kayes.

Le match d’ouverture mettra aux prises, le samedi décembre prochain, l’équipe de Mopti à celle de Tombouctou au Stade Barema.

En marge de la super coupe ATT, I y aura aussi l’exposition photos sur le Président ATT. Cet important évènement culturel quittera donc la Pyramide du Souvenir de Bamako pour le Stade Barema Bocoum de Mopti.

Des témoignages poignants ont également été faits par l’assistance à l’endroit du Président feu Amadou Toumani Touré.

Rappel : Au-delà de son aspect et culturel, la Super Coup ATT également de dénicher plusieurs joueurs talentueux notamment Djigui Diarra, gardien de but des Aigles du Mali et des Young africains e Tanzanie.

