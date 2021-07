Jeux africains de la zone 2 : Un fructueux séjour de Mustapha Berraf au Mali

Le président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), l’Algérien Mustapha Berraf, vient de séjourner au Mali. Pendant son fructueux séjour dans notre pays, il a signé avec le gouvernement malien un protocole d’accord pour l’organisation des Jeux africains de la Zone II de l’ACNOA à Bamako.

Dans le cadre de l’organisation des Jeux africains de la Zone 2 qui se tiendront à Bamako au mois de Décembre 2021, le président de l’ACNOA a signé avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) et le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) un protocole d’accord. La cérémonie de signature a eu lieu le mardi 29 Juin 2021 dans la salle de conférence du département.

Dans son allocution, le ministre Mossa Ag Attaher a affirmé que cette cérémonie témoigne des liens de fraternité et d’amitié que le président de l’ACNOA, Moustapha Berraf, a pour le Mali où il avait effectué sa première visite officielle en tant que président de l’ACNOA. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, à travers l’organisation des jeux africains de la zone 2, le Mali nourrit l’ambition de montrer au monde entier qu’il demeure «l’une des meilleures destinations pour la découverte de l’énergie, de la force et de la puissance de la Jeunesse africaine».

Quant au président de l’ACNOA, Moustapha Berraf, il a exprimé le soutien et la solidarité de l’instance sportive africaine au peuple malien. Outre l’organisation des Jeux africains de la Zone 2 qui se tiendront et le programme de formation, le protocole d’accord signé s’inscrit aussi dans le cadre de soutien et d’entraide réciproque pour la jeunesse malienne et celle de dix pays qui composent cette Zone 2, l’une des plus importantes du continent africain.

Le président du CNOSM, Habib Sissoko, s’est naturellement réjoui de la visite de son ami et président de l’ACNOA. Il a rappelé que notre pays va organiser ces jeux pour la seconde fois. «Nous l’avons fait déjà en 2005 et ça été un franc succès. Je suis persuadé que, avec l’implication du ministre et du président de l’ACNOA, les prochains jeux seront un grand succès», a souhaité le président Sissoko.

La cérémonie de signature du protocole d’accord a été aussi marquée par des échanges de cadeaux entre le ministre et le président de l’ACNOA. Ainsi Moustapha Berraf a remis au ministre Mossa Ag Attaher un lot de cadeaux dont la «Médaille du mérite olympique africain». Il a reçu à son tour un tableau touareg symbolisant la clé du désert.

A noter que pendant son séjour, M. Mustapha Berraf a été reçu en audience par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Il était accompagné du ministre Mossa Ag Attaher et du président Habib Sissoko. «J’ai eu des échanges très fructueux avec le Chef de l’Etat. Nous nous sommes accordés sur une même vision qui concorde avec celle du Mouvement olympique international», a-t-il confié à la presse à sa sortie d’audience. «Cette vision prône que les jeunes, en l’occurrence ceux du Mali, puissent pratiquer leurs disciplines sportives en toute quiétude et en toute sérénité et surtout qu’ils puissent s’y épanouir», a ajouté Berraf.

«J’ai pu noter que le président de la Transition est au fait des problèmes et des difficultés de la jeunesse. Je repars du Mali rassuré et très heureux», s’est réjoui le président de l’ACNOA. Il aussi reconnu avoir noté ainsi une réelle harmonie et une parfaite symbiose entre le gouvernement malien et le Mouvement olympique.

Alphaly

