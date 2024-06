Entrés à l’internat le lundi 24 juin, les Aigles U23 du Mali y resteront jusqu’au 9 juillet pour les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. La sélection nationale des moins de 23 ans entame ainsi la dernière ligne droite de sa mise au vert en attendant de rallier plus tard la France pour l’ultime étape des préparatifs.

Après Athènes 2004 en Grèce, l’équipe nationale de football du Mali retrouve les Jeux Olympiques 20 ans après. Pour ce grand retour après deux décennies d’absence, la sélection nationale des moins de 23 ans conduite par un Badra Alou Diallo confiant compte réaliser une belle performance en France.

Histoire de faire mieux qu’une place de quart de finaliste où elle s’était arrêtée en 2024. Mieux, offrir au Mali sa première médaille olympique. Cette année, si le pays était présent sur les tableaux de l’athlétisme, la natation, la boxe, le taekwondo et le basket 3×3, le football serait la plus grande attraction pour les sportifs maliens et l’espoir d’une première médaille historique. Conscients de l’immensité de cette responsabilité et de cette attente, les responsables footballistiques s’évertuent à mettre la sélection nationale dans les meilleures conditions de préparation.

D’où s’explique cette entrée à l’internat à un mois du premier match du Mali contre l’Israël. L’entame de cette mise au vert intervient après plusieurs matchs amicaux internationaux disputés par le capitaine Boubacar Traoré et ses coéquipiers notamment contre le Japon et l’Ouzbékistan.

Dans un entretien récent accordé à la Fifa, le sélectionneur du Mali a laissé entendre que : « mon objectif est de faire mieux que le quart de finale à Athènes 2004. Toutes les équipes qui arrivent dans le dernier carré d’une compétition vous diront que leur objectif final est le sacre. Je tiens à rappeler qu’avant la Coupe d’Afrique des nations U23 de la Caf au Maroc où nous avons fini à la 3e place du tournoi, les deux précédentes sorties du Mali dans cette compétition continentale s’étaient soldées par une élimination précoce en phase de groupes sans avoir inscrit le moindre but. C’est pour cela que j’ai foi en cette génération qui est capable de réaliser les plus grands exploits. »

A ces J.O, les Aigles Espoirs seront logés dans le groupe D avec comme adversaires : le Paraguay, l’Israël et le Japon. Un tirage visiblement clément pour l’équipe nationale masculine de football des moins de 23 ans, déjà médaillée de bronze de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Avec 16 pays participants, les équipes ont été réparties entre 4 poules de 4 équipes. Pour la suite de la compétition, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts avant les demi-finales et la finale.

A Kabala, le premier vice-président de la Femafoot, Moussa Silvain Diakité, accompagné du 3e vice-président, Modibo Coulibaly et du président de la Commission Centrale des jeunes, Sekou Massiré Sylla, a rendu une visite d’encouragements aux joueurs et à leur encadrement le lendemain de leur arrivée pour leur manifester l’accompagnement et le soutien des autorités étatiques en attendant la remise du drapeau.

Après l’étape de Bamako pour les préparatifs où les Aigles U23 se trouvent au Centre pour sportif d’Elite de Kabala, l’équipe va rallier la France pour l’ultime étape de la mise au vert. En France, il est prévu 3 rencontres amicales en vue d’effectuer les derniers réglages. Ces rencontres sont prévues contre le Stade Lavallois (12 juillet), le Stade Malherbe de Caen (17 juillet) et le FC 93 de Bobigny (19 juillet).

Alassane Cissouma

