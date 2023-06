Avec 25 pays concernés, la CAF a réparti les prétendants africains aux tickets finaux des Jeux Olympiques de Paris 2024. Chacune des sélections nationales féminines des pays concernés a été fixée sur l’identité de son adversaire des tours éliminatoires qui démarrent au mois de juillet.

C’est le mardi 30 mai dernier que la Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé au tirage au sort des qualifications pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Selon l’instance organisatrice du tournoi qualificatif, ce sont 25 sélections africaines qui prendront part aux qualifications pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans la zone Afrique. Sur les 25 nations en course, précise la CAF, 18 participeront au premier tour. Les 7 autres pays, à savoir : la Zambie, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Nigéria, le Botswana et l’Afrique du Sud ont été dispensés de cette première étape, car mieux classés à la dernière CAN féminine jouée en 2022 au Maroc. « Ils rencontreront les vainqueurs des premières combinaisons au second tour », peut-on lire sur le site de la CAF qui ajoute que : « La compétition va se poursuivre avec deux autres étapes, à l’issue desquelles les deux représentants de l’Afrique à ce tournoi prévu à Paris en 2024, seront connus. Les rencontres du premier tour se joueront du 10 au 18 juillet 2023. La deuxième étape aura lieu du 23 au 31 octobre 2023 tandis que le troisième round est prévu du 19 au 28 février 2024. Le quatrième et dernier tour, lui, se disputera du 1er au 9 avril 2024. Les rencontres se joueront en aller et retour. Lors des derniers Jeux Olympiques tenus à Tokyo au Japon, l’Afrique avait été représentée au tournoi de football féminin par la Zambie ». Tombé sur le Burkina Faso au premier tour, le Mali croisera au second tour, en cas de qualification, la Zambie.

Cissouma

Résultats du tirage au sort :

Premier tour

Guinée Bissau vs Bénin

Guinée vs Ghana

Burkina Faso vs Mali

Côte d’Ivoire vs Sierra Leone

Namibie vs Guinée Equatoriale

Ouganda vs Rwanda

Ethiopie vs Tchad

Congo vs Tanzanie

Mozambique vs RD Congo

Second tour

Vainqueur Guinée Bissau-Benin vs vainqueur Guinée vs Ghana

Vainqueur Burkina Faso-Mali vs Zambie

Vainqueur Côte d’Ivoire-Sierra Leone vs Tunisie

Vainqueur Namibie-Guinée Equatoriale vs Maroc

Vainqueur Ouganda-Rwanda vs Cameroun

Vainqueur Ethiopie-Tchad vs Nigéria

Vainqueur Congo-Tanzanie vs Botswana

Vainqueur Mozambique-RD Congo vs Afrique du Sud

