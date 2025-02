La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo exhorte Arsenal, le Bayern et le PSG à mettre fin à la promotion de « Visit Rwanda » à la suite de l’aggravation de la crise humanitaire dans le pays, liée au conflit entre les deux nations.

La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exhorté Arsenal, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain à mettre fin à leurs accords de parrainage « tachés de sang » avec « Visit Rwanda » à la suite de l’aggravation de la crise humanitaire dans le pays.

La ministre a écrit aux trois clubs cette semaine et a remis en question la moralité de leurs accords de parrainage, citant un rapport de l’ONU suggérant qu’il y avait 4 000 soldats rwandais actifs en République démocratique du Congo : « Des milliers de personnes sont actuellement coincées dans la ville de Goma avec un accès limité à la nourriture, à l’eau et à la sécurité. (…) D’innombrables vies ont été perdues ; les viols, les meurtres et les vols prédominent. Votre sponsor est directement responsable de cette misère. Si ce n’est pour votre propre conscience, alors les clubs devraient le faire (mettre fin à leur accord de parrainage) pour les victimes de l’agression rwandaise. »

« Visit Rwanda » a commencé à parrainer Arsenal en 2018, le dernier accord étant estimé à plus de 12 millions d’euros par an. Le Bayern a signé un partenariat de cinq ans pour le développement du football et la promotion du tourisme avec le Rwanda en 2023, tandis que « Visit Rwanda » est sponsor du PSG depuis 2019. Le bail s’achève en 2025 et rapporte environ 15 M€ annuels.

Source: https://www.lequipe.fr/

