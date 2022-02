A mi-parcours du championnat de Ligue 1 Orange malien, l’AS Bakaridjan joue les premiers rôles en se hissant en tête du classement. Tel qu’engagé, les observateurs avertis voient déjà le club de Barouéli finir vainqueur de cette compétition. Mieux qu’un rêve, c’est une réalité qui se dessine au regard de l’évolution de la formation créée par Amadou Baïba Kouma et de son évolution depuis quelques années.

Sa position d’aujourd’hui, l’AS Bakaridjan (nom emprunté au grand guerrier que fut Bakaridian, figure héroïque du 18e siècle à l’époque de l’empire du Soudan, actuel Mali), la doit à un travail de longue haleine. Promu en Ligue 1 Orange lors de la saison 2004-2005, la formation Barouéli a été finaliste de la Coupe du Mali en 2007 à Kayes. Finale au cours de laquelle elle a contraint le grand Djoliba AC à aller aux prolongations. L’AS Bakaridian a perdu la finale aux tirs aux buts (6-5) 0-0 temps règlementaire. 2015-2016 : l’AS Bakaridjan de Barouéli est stoppée dans l’aventure de la coupe CAF par le club Sfacxien de Tunis (1 but partout à Bamako et 0-0 à Sousse).

Le club rouge et vert a aussi misé sur la formation. Des noms bien connus dans de grands championnats européens sont passés par le centre de formation de l’AS Bakaridjan, l’académie Baïni et Baïba. On peut citer entre autres Adama Traoré dit Noss, meilleur joueur de la coupe du monde U-20 en Australie qui évolue aujourd’hui à Ataye Sport (D 1 Turque), Youssouf Koné du club de Troyes FC (Ligue 1 France), Boubacar Simpara (finaliste à la CAN 2021 au Cameroun), etc. La formation c’est aussi un entraîneur de qualité. C’est pourquoi, Amadou Baïba Kouma a fait appel à Baye Ba, champion d’Afrique des U-17 et qui a donné le premier trophée en cadet au Mali en 2015 au Niger. Le coach a été finaliste de la coupe du monde au Costa Rica de la catégorie.

Aujourd’hui, Amadou Baïba Kouma peut se réjouir de la trajectoire son club de cœur. Quelle que soit la suite, son pari d’aider à la promotion de cette formation est déjà un succès.

infosport

Nouveau complexe sportif de l’AS Bakaridjan : Amadou Baïba Kouma passe la vitesse supérieure

Un évènement se prépare dans la plus grande discrétion, à Bamako. Il s’agit de l’inauguration du complexe sportif de l’AS Bakaridjan. Une évolution et une révolution pour le football malien et pour l’équipe de Barouéli dont les responsables ont fait du développement des Rouge et Vert leur crédo.

En effet, leader du championnat de Ligue 1 Orange 2020-2021, l’AS Bakaridjan devrait finir à ce rang tant tout est mis à leur disposition pour évoluer dans de bonnes conditions. Et, cette infrastructure imposante vient pour démontrer la politique de développement des dirigeants de l’équipe.

Ce complexe flambant neuf, déjà disponible à Bamako, répond aux standards internationaux. Bâti sur une superficie de 6 hectares, ce nouveau complexe est doté d’un centre d’entrainement, des bureaux, des salles de réunion, des toilettes, une mosquée équipée, pour le club et ses visiteurs.

Doté d’un arrosage automatique, le suivi de la pelouse a été élaboré par des spécialistes de gazon naturel, ce qui fait de ce complexe, l’un des meilleurs du Mali.

Toujours dans sa vision de développer le club, Amadou Baïba Kouma, fondateur de l’As Bakaridjan et donateur de ce complexe, entend créer dans les mois à venir, l’AS Bakaridian rugby club, Basketball et surtout athlétique.

infosport

Performance de l’AS Bakaridjan en Ligue 1 Orange 2021-2022 : Un hommage à Amadou Baba Kouma

L’AS Bakaridjan est leader à mi-parcours du championnat de Ligue 1 Orange devant de grands noms comme le Djoliba AC et le Stade malien. Une belle performance qui force l’admiration. Mais, en réalité, le club de Barouéli n’a pas usurpé sa place. Ce n’est que le fruit d’une politique de formation entamée depuis longtemps par le fondateur du club, Amadou Baïba Kouma, à travers l’académie Baïni et Baïba.

En effet, de cette académie, des noms bien connus du football en sont sortis. Adama Traoré dit Noss, meilleur joueur de la coupe du monde U-20 en Australie aujourd’hui sous les couleurs d’Ataye Sport (D 1 Turque), Youssouf Koné du club de Troyes FC (Ligue 1 France), Boubacar Simpara (finaliste à la CAN 2021 au Cameroun), etc. sont des purs produits de ce centre de formation.

La formation, pilier de la réussite

Nombreux sont en effet ceux qui voient dans la réussite de ce club, la part utile de la formation, elle-même fruit de la vision du promoteur Amadou Baïba Kouma. L’arrivée de l’entraîneur Baye Ba, champion d’Afrique des U-17 qui a donné le premier trophée en cadet au Mali en 2015 au Niger, à la tête de cette structure d’encadrement, a concrètement marqué le début de la montée en puissance de l’As Bakaridjan.

Depuis la montée en Ligue 1 des Rouge et Vert (2004-2005), l’équipe porte une vraie dynamique de qualité et de performances. On se souvient que ce club a atteint la finale de la Coupe du Mali en 2007 qu’elle a perdu (6-5) aux tirs aux buts face au Djoliba AC après l’avoir contraint au nul (0-0) pendant le temps règlementaire. En 2015-2016 : l’AS Bakaridjan de Barouéli est stoppée dans l’aventure de la coupe CAF par le club Sfacxien de Tunis (1 but partout à Bamako et 0-0 à Sousse). Remobilisé et fixé sur ses objectifs, le club cher à Barouéli avance allègrement vers le sacre, à moins d’un coup du sort.

Source : Infosport

Commentaires via Facebook :