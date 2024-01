Lassine Sinayoko : «Il n’y a pas d’autre choix que de battre le Burkina»

L’Essor : Quel est votre sentiment après la qualification du Mali en huitièmes de finale ?

Lassine Sinayoko : Tout le monde est contenu. On a obtenu la première place, c’était l’objectif. Maintenant, on va se concentrer sur le prochain match. On va travailler pour le gagner. Il nous a manqué la réussite aujourd’hui (mercredi contre la Namibie), j’espère que ça ne sera pas le cas pour le prochain match. Pour me résumer, je dirai que tout le monde est content. C’est l’essentiel.

L’Essor : Quelle analyse faites-vous du premier tour ?

Lassine Sinayoko : L’objectif était de terminer premier, il est accompli on est content même si on a manqué de réalisme par moment.

L’Essor : Comment voyez-vous le prochain match contre le Burkina Faso ?

Lassine Sinayoko : Chaque match est compliqué. Le Burkina Faso a une bonne équipe. En plus, c’est un derby et les derbys sont toujours particuliers. On va analyser leur jeu et se préparer en conséquence. La phase de poules est terminée et tous les matchs sont désormais des finales qu’il faut gagner pour poursuivre l’aventure. Notre objectif est d’aller le plus loin possible et il n’y a pas d’autre choix que de battre le Burkina Faso.

L’Essor : Selon vous, quels sont les favoris de la CAN ?

Lassine Sinayoko : Tout le monde est favori. Des grandes nations ont déjà quitté la compétition et tout est possible pour tout le monde. Le plus important, c’est resté concentré sur le sujet et donner le meilleur de soi-même à chaque match. Bien entendu, nous devons également améliorer le niveau de notre jeu et limiter au maximum les erreurs. Le premier est désormais derrière nous et c’est une nouvelle compétition qui commence pour toutes les équipes.

