Le ministre Abdoul Fomba lors de la finale de la super coupe Assimi Goïta : “Les attentes du tournoi ont été largement comblées. Félicitations à la commission d’organisation pour le travail remarquable abattu pour la réussite de l’événement”

Démarrée le 18 août dernier, la 3e édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a connu son épilogue, samedi 16 septembre dernier, au stade Diarra H de Koulikoro par le sacre de l’équipe de Ségou, en battant celle de Bamako. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a saisi cette opportunité pour saluer cette belle initiative qui regroupe la jeunesse malienne. Il a adressé une mention spéciale à la commission d’organisation sous le leadership éclairé du lieutenant-colonel Cheick Tounkara, pour le travail remarquable abattu pour la réussite de l’évènement. Le discours intégral du ministre Fomba.

Je voudrais à l’entame de mes propos m’acquitter d’un devoir, celui de saluer la présence parmi nous de toutes ces personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette finale, qui marque la clôture de la 3e édition du Tournoi de football, dénommé «Coupe Colonel Assimi Goïta». Qu’ils en soient toutes et tous remercier pour leur disponibilité qui traduit la parfaite expression de leur engagement à soutenir les actions et les autorités de la Transition dans leur vision de cohésion sociale et de paix pour bâtir un Mali fort et prospère. Le Tournoi de football dénommé «Super coupe Colonel Assimi Goïta», avec cette 3e édition, est déjà rentré dans les annales, j’allais dire dans les grands rendez-vous du Mouvement sportif national et des régions. Il est l’expression et l’engagement de ces acteurs pour apporter leur contribution dans l’édification du Mali nouveau.

Le thème de cette année, ‘le sport, facteur de paix et de cohésion sociale’ est en parfaite cohérence avec la vision et la démarche des autorités, celles de faire de la paix et de la cohésion sociale, le socle du développement économique, social, environnemental et culturel. Je peux affirmer ici et maintenant que les attentes du tournoi ont été largement comblées. Il me plait de dire avec fierté que, le présent tournoi a été un moment dense de brassage, de co-construction sociale et de fraternisation. Les duels footballistiques ont contribué à élever notre sens d’engagement, de sacrifice et de don de soi au service de la nation. Avec cet élan d’accomplissement, j’ose espérer que les deux équipes de Ségou et de Bamako qualifiées à cette finale nous gratifieront d’un bon spectacle, celui de la vitalité de jeunesse, du fair-play et de la prouesse technique.

Le contexte actuel du pays appelle à l’union sacrée autour des autorités de la Transition pour bâtir un Mali souverain, la nation de nos rêves. Dans cette perspective, il est important que tous les fils du pays se mobilisent autour et au service de la nation. C’est pourquoi je voudrais donc lancer un vibrant appel à la Jeunesse malienne pour une mobilisation accrue aux fins d’assurer son rôle générationnel de défense de la patrie et de contribuer efficacement à la construction nationale.

Chers jeunes, la défense de la patrie est un devoir constitutionnel pour tout citoyen. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie. La paix est à ce prix.

Je vous invite donc à vous engager résolument et vaille que vaille dans la défense de la patrie. C’est un devoir de génération.

Pour ma part et dans le cadre de l’action gouvernementale, j’ai initié un vaste programme : Jeunesse et citoyenneté : Faso baara ne joyoro. Par ce programme, il s’agit d’encourager l’investissement humain des jeunes par l’engagement civique et le renforcement de leur participation aux activités citoyennes en vue d’améliorer significativement le bien-être de la population dans son ensemble.

La construction de ce pays est donc dans vos mains, chers jeunes, vous êtes conviés au rendez-vous de l’honneur et de la dignité et aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. En cette circonstance solennelle, je voudrais tout d’abord dire “Merci” à Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président du Mali, chef de l’Etat, pour les actions louables en particulier le forage au lycée Pie XII dans le cadre de ce Tournoi, un forage qui a comblé toutes les attentes des pensionnaires de l’établissement.

Ces remerciements s’adressent au Premier ministre, chef du Gouvernement et à l’ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien constant et leur solidarité agissante. J’associe à ces remerciements le président du Conseil national de transition et l’ensemble des membres de l’institution ici présents pour leur écoute attentive et leur disponibilité pour la cause de la nation et leur action de promotion du bien-être des populations. J’exprime mes sincère reconnaissances à vous toutes et tous, ici présents particulièrement les footballeurs, l’encadrement technique, les médias, les sympathisants, les dirigeants sans oublier les supporters pour leur totale disponibilité et leur engagement sans faille. Je félicite tous les membres de la commission d’organisation présidée par le lieutenant-colonel Cheick Tounkara, pour le travail remarquable abattu pour la réussite de l’événement. Soyez en fiers.

Je remercie particulièrement le gouverneur de la région de Koulikoro, la population de la région et la jeunesse koulikoroise pour leur forte mobilisation qui a permis de donner une touche singulière à ce tournoi de football. Je voudrais, enfin, féliciter toutes les délégations régionales pour leur brillante participation. Elles ont honoré leur région et ont fait preuve de disciplines et de fair-play. Avant de terminer mon adresse, je formule le vœu de bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous remercie de votre haute attention !

