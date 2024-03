Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Fomba a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle le jeudi 29 février dans la salle de conférence de son département, pour faire le bilan des activités de son département de décembre 2023 à février 2024. Comme information importante donnée lors de cette rencontre, le ministre Fomba a rassuré les fans du ballon rond que le stade Mamadou Konaté et celui Kati seront opérationnels bientôt.

Comme à l’accoutumée depuis sa nomination le 1er juillet 2023, le Ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Fomba tient chaque mois sa traditionnelle conférence de presse mensuelle pour faire le bilan des activités de son département. Celle du jeudi portait sur les actions menées sous son égide de décembre 2023 à février 2024.

Cette conférence de presse rentre dans le cadre de son programme d’activité sur la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne. Ce faisant, cette conférence de presse était architecturée sur trois (3) axes : la jeunesse et citoyenneté, Faso Bara Ne Joyoro, Village des opportunités et sport citoyen.

Sur l’axe jeunesse et citoyenneté, Faso Bara Ne Joyoro, le Ministre entend faire la réalisation de la phase communale dans 600 communes du Mali ; la phase régionale dans les 19 régions et le district de Bamako, la phase diaspora dans 37 ambassades et consulats du Mali. Suivront, la remise officielle des recommandations au Président de la Transition au CICB, la suite de la phase nationale ; la collecte et analyse des recommandations issues des Etats Généraux ; la Catégorisations des recommandations en objectifs à court, moyen et long terme ; la transformation des recommandations en actions ; la transmission des recommandations aux structures responsables et au CINSERE et l’attribution des tâches aux départements sectoriels.

Pour la vulgarisation de la politique nationale de la jeunesse et des trois (3) axes des secteurs jeunesse, sports et citoyenneté, le ministre Fomba lors de cette conférence mensuelle a édifié les journalistes sur l’harmonisation des grilles des radios ‘’Voix des Jeunes’’ : la 5ème cohorte du service national des jeunes (SNJ) avec 792 recrues : Reliquat de la 3ème et 4ème cohorte, Auditeurs de justice, Greffiers en chef, Sortants de la nouvelle ENA, Enseignants des collectivités.

Quant à l’opérationnalisation du Palais des Pionniers, le ministre Abdoul Kassim Fomba dira que le premier conseil d’Administration du Palais des pionniers s’est tenu le 8 février 2024. Une structure qui accueillera dans une semaine l’école de la citoyenneté suivi de la célébration de la journée internationale des volontaires (JIV) le 5 décembre 2024 en collaboration avec le programme des volontaires des Nations Unies (PVNU). Ensuite sera le tour de la tenue du camp national des scouts et guides avec 400 jeunes ; l’inauguration du mur d’engagement citoyen ; l’inauguration du CICAARA (Maison des jeunes) de Sikasso ; Réception de la maison des jeunes de Lassa et l’organisation d’une journée de don de sang au profit des blessés de guerre, dans le cadre de la « Commémoration de le Journée Nationale de la Souveraineté retrouvée ».

Safiatou Coulibaly

