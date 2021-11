Suite et fin ce soir de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions avec une bonne nouvelle pour le PSG. Malgré la défaite de l’écurie francilienne contre Manchester City 2-1, le club francilien s’est qualifié en 8e de finale. Car dans le même temps, le Club Bruges a totalement coulé à domicile contre le RB Leipzig. Les Belges ont vécu une soirée cauchemar, illustré par une terrible première mi-temps. Menés à la pause 4-0 avec des buts de Nkunku (12e), Silva (26e) et un doublé de Forsberg (16e et 45e+1), ils ne revenaient jamais, encaissant même un nouveau but de Nkunku (90e+3) et disent adieu à une qualification au tour suivant. Pire encore, ils cèdent la 3e place qualificative en Ligue Europa aux Allemands.

Dans le groupe B, l’Atlético de Madrid jouait sa survie lors de la réception de l’AC Milan. Avec Griezmann et Giroud alignés chacun devant, les deux équipes ont vécu un premier acte très calme, sans aucune occasion à se mettre sous les dents. Quasiment condamnés dans cette Ligue des Champions, les Italiens tentaient d’agir dans cette rencontre équilibrée et parvenaient même à l’emporter en toute fin de match par Messias (87e). Ce premier succès (1-0) des Rossoneri dans cette campagne leur permet de revenir à auteur des Madrilènes de croire en un exploit dans deux semaines. En parallèle, Liverpool a mis le temps mais a fini par dominer le FC Porto 2-0 grâce à des buts de Thiago Alcantara (52e) et de Salah (70e).

Le Real s’amuse pendant que le BvB sombre au Sporting

Direction le groupe C maintenant où quelques heures après la victoire de l’Ajax sur la pelouse du Besiktas (2-1), le Borussia Dortmund jouait un match importantissime face à son principal concurrent le Sporting à Lisbonne. Cette petite finale du groupe a vite tourné à l’avantage des Portugais grâce à Gonçalves, double buteur dès la première période (30e, 39e). La suite ne s’arrangeait pas pour le BvB car après une occasion ratée de Bellingham, Emre Can se rendait coupable d’un geste dangereux et laissait ses partenaires. À dix contre onze, ces derniers s’inclinaient même 3-1 (Porro, 81e ; Malen 90+2) et ont désormais trois points de retard sur leur adversaire du soir.

Enfin, le Real Madrid dans le groupe D a validé sa qualification en 8e de finale de Ligue des Champions après être allé gagner largement à Tiraspol contre le Sheriff 3-0. Avec son équipe type alignée dès le coup d’envoi, la Casa Blanca a rapidement pris les devants dans cette rencontre. Alaba d’un splendide coup-franc validait le temps fort de son équipe, supplée juste avant la pause par Kroos (45e+1). C’est ensuite Benzema qui donnait un avantage plus large aux siens après un bon travail de Mendy (55e). Ancelotti pouvait faire souffler ses hommes vers la fin de rencontre et profiter de cette première place de cette poule, deux points devant l’Inter.

Le classement des groupes de Ligue des Champions.

Les résultats du soir :

Groupe A :

Manchester City 2 – 1 PSG : Sterling (63e), Jesus (76e) ; Mbappé (50e)

Club Bruges 0 – 5 RB Leipzig : Nkunku (12e, 90e+3), Forsberg (16e sp, 45e+1), Silva (26e)

Groupe B :

Liverpool 2 – 0 Porto : Thiago Alcantara (52e), Salah (70e)

Atlético de Madrid 0 – 1 AC Milan : Messias (87e)

Groupe C :

Sporting CP 3 – 1 Borussia Dortmund : Gonçalves (30e, 39e), Porro (81e) ; Malen (90e+2)

Groupe D :

Sheriff Tiraspol 0 – 3 Real Madrid : Alaba (30e), Kroos (45e+1), Benzema (55e)