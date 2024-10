Mohamed Haïdara, président de la fédération malienne des sports équestres en exclusivité : “Le Salon du cheval d’El Jadida 2024 a été sans nul doute la plus fructueuse des éditions pour nous”

“La Sorec a manifesté le désir d’accompagner la FMHSE dans sa quête d’amélioration de la race chevaline au Mali”

Le président de la Fédération malienne de l’hippisme et des sports équestres, Mohamed Haïdara, à la tête d’une délégation vient de séjourner au Royaume du Maroc en vue de participer à la 15e édition du Salon du cheval d’El Jadida, tenue du 1er au 6 octobre 2024. Il est retourné au pays très satisfait. Dans cet entretien exclusif, Mohamed Haïdara parle du partenariat avec la Sorec pour l’amélioration de la race chevaline au Mali, la présence du ministre Youba Bah ainsi que les retombées pour sa Fédération. Il évoque également l’ouverture de la saison 2024-2025, les relations entre la fédération et les ligues… Suivez…

ujourd’hui-Mali : Vous revenez de la 15e édition du Salon du cheval d’El Jadida. Quelles sont vos appréciations ?

Mohamed Haïdara : La 15e édition a été sans nul doute la plus fructueuse des éditions pour nous. La Sorec a manifesté le désir d’accompagner la FMHSE dans sa quête d’amélioration de la race chevaline au Mali pour nous permettre d’affronter équitablement les autres fédérations sœurs de la sous-région. Elle nous a fait voir son savoir-faire en la matière et désormais les voies sont ouvertes pour la circonstance.

Quelle a été la particularité de cette présente édition, selon vous ?

Il faut dire que nos hôtes étaient ravis et nous ont donné l’opportunité de faire des rencontres dans le cadre de l’alimentation équine, les soins et bien entendu les autres métiers liés à l’utilisation du cheval.

Comment avez-vous apprécié le thème sur : innovation et défi de l’élevage équin au Maroc ?

Je pense que l’expérience acquise par le Royaume du Maroc lui permet aujourd’hui de rivaliser avec les pays européens. Quand nous avons été reçus par le commissaire général du Salon, des Hongrois étaient sur place eux aussi pour s’enquérir des prouesses marocaines. C’est pour vous dire l’importance du thème de cette 15e édition !

Avez-vous eu des contacts avec des partenaires pour mieux vulgariser les courses de chevaux au Mali ?

Naturellement oui ! Les fédérations du Sénégal, du Burkina et celle de la Côte d’Ivoire nous ont sollicités pour la mise en place de la Confédération africaine d’hippisme. Les compétitions auxquelles elles ont assisté au Mali leur ont donné satisfactions. Toutes rêvent aujourd’hui de venir compétir avec nous.

Quelles sont les retombées pour votre Fédération ?

La reconnaissance et l’activation de notre convention avec la Sorec via le PMU-Mali.

Peut-on savoir les raisons de la visite du ministre Youba Bah à cette rencontre ?

Le ministre Youba Bah nous a fait l’honneur et le plaisir de nous accompagner pour booster notre aventure. Il avait fait la promesse pendant le Grand Prix de la nation de faire de l’amélioration de la race chevaline son cheval de bataille. C’est ainsi qu’il nous a emmené au ministère de l’Agriculture du Maroc tenir une séance de travail avec son homologue. Ce dernier a donné le feu vert à la Sorec pour le démarrage effectif de nos sollicitations. Et d’ailleurs l’information a été diffusée à la télé marocaine au journal de 20 h. Bravo à lui.

D’après nos informations, il y a eu une signature de convention avec la Sorec. De quoi s’agit-il ?

C’est un réaménagement, en effet elle avait déjà été signée en 2022 et peinait à prendre son envol. Certains compartiments étaient déjà en pratique. Par exemple, la formation des jockeys. La direction du PMU-Mali s’en était occupée et a donc envoyé cinq de nos jockeys pour une formation.L’un d’entre eux se trouve présentement au Maroc pour une formation approfondie afin de participer au Grand Oryx d’Afrique le 2 novembre à Marrakech au Maroc. C’est le lieu de remercier le PMU-Mali pour son implication dans le développement de notre sport. Bon vent à notre jockey Souleymane Diakité !

Pouvez-vous nous dévoiler les grands axes de ce partenariat ?

C’est un ensemble qui passe par l’amélioration de la race chevaline, qui pourrait se faire par la mise à dispositions d’étalons et produits d’insémination artificielle. Le Cnia s’occupera de ce volet. La mise en place de haras nationaux en collaboration avec le PMU-Mali. A moyen terme, ce sera la mise en place d’un hippodrome digne de nom. La formation des entraîneurs et d’autres métiers du cheval comme les maréchaux ferrants.

Et quand l’ouverture de la saison 2024-2025 ?

Effectivement, nous avons prévu l’ouverture de notre saison 2024-2025 pour le premier dimanche du mois de novembre juste après notre assemblée générale.

Si on vous demandait de faire le bilan de la saison écoulée, que diriez-vous ?

Je pense que la saison écoulée a connu un grand succès dans l’ensemble. Juste à titre d’exemple, les grands prix AES et celui de la nation en attestent à souhait.

Quelles seront les innovations pour cette nouvelle saison ?

Nous comptons multiplier des grands prix et participer à beaucoup de grands prix à l’international. Nous sommes aussi en train de nous pencher sur l’éventualité d’aller courir le Grand prix de la nation dans une localité en dehors de la capitale bamakoise.

Quels sont aujourd’hui vos rapports avec les ligues plus particulièrement celle de Bamako ?

Je pense que les relations sont au beau fixe. Toutes les ligues louent les efforts de la Fédération et nous en sommes ravis. La Ligue de Bamako est notre vitrine et nous serons à leurs côtés pour mieux promouvoir notre sport. Pas de soucis.

Et le PMU-Mali, votre sponsor officiel ?

Le PMU-Mali est plus que jamais à nos côtés. Rien ne pourra se faire en matière de développement sans le PMU-Mali. C’est notre sponsor naturel et officiel et il ne peut en être autrement. Nous leur demandons de faire plus à l’instar de la Sorec auprès du monde du cheval au Maroc. C’est phénoménal.

Un mot pour les amoureux des courses de chevaux ?

Soyez là pour nous. Des jours meilleurs sont à venir. Indéniablement, nous laisserons un héritage enviable pour les générations futures. Je vous remercie.

Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

