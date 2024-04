“La construction des sièges va se poursuivre et chacune de nos neuf ligues aura son siège …”

Cette assemblée générale de la Fédération malienne de football, tenue le samedi 30 mars 2024, est la première de la mandature qui a débuté le 29 août 2023 avec l’élection du président Mamoutou Touré dit Bavieux et des membres du comité exécutif et qui s’achèvera le 29 août 2027. En tant que 1er vice-président, Moussa Sylvain Diakité estime que “l’aspect inédit de cette session est l’absence du président du comité exécutif, Mamoutou Touré dit Bavieux”.On se rappelle que Bavieux Touré est privé de sa liberté pour une affaire extra-sportive depuis quelques mois. Voilà l’appel lancé par Moussa Sylvain Diakité demandant de prier pour le président Touré afin qu’il puisse rejoindre la grande famille du football le plus tôt possible.

En ce jour mémorable, permettez-moi de rendre grâce à notre créateur qui nous a permis de voir ce jour et de participer à l’événement qui nous réunit.

Notre pensée va particulièrement à nos camarades qui nous ont quittés ces derniers mois. Prions pour le repos de leur âme.

Monsieur, le Ministre,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Chers invités,

La cession qui nous réunit ce matin est un exercice obligatoire car imposé par nos statuts.Elle est l’occasion de faire le bilan de l’année sportive écoulée, et de faire des projections pour l’avenir. La présente Assemblée Générale est la première de la législature qui a débuté le 29 août 2023 avec l’élection du président et des membres du comité exécutif et qui s’achèvera le 29 août 2027 si Dieu nous prête longue vie.

L’aspect inédit de cette cession est l’absence du président du comité exécutif, M. Mamoutou Touré, Bavieux. En effet, depuis quelques mois, notre président est privé de sa liberté pour une affaire extra sportive.

Nous demandons à tous les camarades de prier pour lui afin qu’il nous rejoigne le plus tôt possible et de poursuivre ses œuvres de construction du football malien.

L’exercice auquel je suis contraint de me soumettre, est difficile car je dois jouer le rôle d’un leader qui, en seulement quatre ans a mis le football malien à un niveau tel, qu’il est envié aujourd’hui.

La saison 2022-2023 et celle en cours ont été riches en événements, tant sportif que dans le domaine de la gouvernance et des investissements.

– Au plan sportif, nous pouvons retenir la belle performance de nos cadets qui, après avoir remporté la coupe lors du tournoi zonal et se qualifier pour la Can de leur catégorie Après une participation honorable à leur Can où ils se sont qualifiés à la Coupe du monde U-17 en Indonésie.

Tout le monde se rappelle la belle performance de nos U-17 à la Coupe du Monde, notamment leur large victoire contre l’Argentine en match de classement pour la médaille de bronze. Les U-23 ont aussi obtenu leur qualification aux Jeux olympiques lors d’un match épique contre le Sénégal où ils ont remonté un handicap de trois buts.

Cette formation est en phase de préparation en attendant son entrée en lice en juillet prochain dans une poule composée du Mali, de Paraguay, d’Israël et d’un qualifié d’Asie.

En raison de la qualité des joueurs qui composent cette sélection, nous avons de réel espoir de la voir figurer parmi les mieux classés.

L’équipe senior a raté de peu la qualification en demi-finale de la Can de Côte d’Ivoire. Son élimination si près du but fut une grande déception du public malien.

Les Aigles ont abordé les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 par une victoire et un match nul à Bamako, ce qui est encourageant pour la suite.

En faisant une union «sacrée» autour de cette équipe, nous sommes convaincus que le Mali va figurer par les heureux élus de la prochaine phase finale de la coupe du monde.

Au niveau du football féminin, si l’AS Mandé, notre représentante à la Ligue des champions féminine a raté de peu sa qualification au deuxième tour, Il n’en fut pas de même pour les Aigles Dames qui se sont qualifiés sans coup férir pour la prochaine Can au Maroc en gagnant tous ses matches.

Au niveau des clubs, le Stade malien a réussi non seulement son entrée dans la phase de poule mais il a pu se hisser en quarts de finale.

Au Plan de la gouvernance, le comité exécutif s’emploie à améliorer ses relations avec ses membres notamment les clubs de L1 où une série de concertations a été initiée pour débattre des questions qui les touchent.

Par ailleurs, dans son plan d’action, le président Bavieux et son équipe ont mis la formation au cœur de leurs préoccupations.

Ainsi, une série de formations des entraîneurs de toutes les catégories est enclenchée depuis le mois d’octobre et se poursuivra sans relâche.

Les autres segments de notre football ne sont pas oubliés à savoir les arbitres, les médecins, les administrateurs, les journalistes et autres.

Un vaste programme de formation est élaboré et nous attendons le moment propice pour sa planification et sa mise en exécution.

Dans le domaine des infrastructures, en plus du Centre technique national en construction, le président Touré a pu obtenir de la Fifa, la réalisation d’un stade moderne d’environ quinze mille places. Une mission de la Fifa est attendue dans les jours à venir pour lancer les travaux de construction de ce stade.

Au niveau de la construction des sièges des ligues régionales, les trois chantiers qui avaient été lancés sont presque en phase d’achèvement. D’ailleurs celui de Gao est entièrement fini et n’attend que les équipements des bureaux pour être fonctionnel.

Le chantier de Sikasso qui avait connu quelques soucis avec l’entrepreneur est aussi en phase d’achèvement. Les travaux du siège de la ligue de Mopti avancent à souhait et seront bientôt terminés.

Toujours selon les engagements pris par le président Mamoutou Touré, la construction des sièges va se poursuivre tout au long du présent mandat et chacune de nos neuf ligues aura son siège si Dieu le veut.

Je ne saurai terminer mon propos sans adresser un hommage appuyé à notre ministre de tutelle, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba qui, en si peu de temps, a su ramener la confiance et la sérénité dans les relations entre la Fédération et les structures du Ministère.

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les délégués, chers invités, avant de terminer mon propos, j’invite chacun d’entre nous à faire preuve de retenu afin cette assemblée se termine dans la sérénité et dans la convivialité. Vive le football dans un Mali en paix”.

