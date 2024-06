Polémique autour du départ des Aigles du Mali pour Johannesburg : Le ministre Fomba apporte des précisions et s’engage à situer toutes les responsabilités

Pour couper court aux différentes allégations sur le départ des Aigles pour Johannesburg en Afrique du Sud, dans le cadre du match délocalisé de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Madagascar (Score final 0 but partout), le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a, dans un communiqué, apporté quelques précisions.

Dans son communiqué, le département des sports informe l’opinion nationale que la sélection nationale Senior de Football (les Aigles) s’est envolée, le lundi 10 Juin 2024, à bord d’un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines, pour Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le cadre du match délocalisé de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde contre son homologue de Madagascar. Un match sanctionné par un score vierge de 0 but partout.

Et de poursuivre que le département en charge des Sports avait pris toutes les dispositions pour l’affrètement d’un vol spécial afin que la sélection nationale puisse voyager dans les meilleures conditions. Toutefois, précise le communiqué, suite à des problèmes techniques évoqués par l’agence de voyage, le département, en rapport avec la Direction des Aéroports du Mali, a pris de nouvelles mesures pour assurer le voyage de la délégation sportive en Afrique du Sud.

Avant de noter que cette situation n’a pas empêché aux Aigles du Mali de s’entrainer normalement au Centre pour Sportifs d’Elite Ousmane Traoré de Kabala.

Par ailleurs, le département précise que les arriérés de primes du staff technique et des joueurs ont été intégralement payées avant le match contre le Ghana.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a saisi l’occasion pour rassurer l’opinion que les dispositions seront prises pour situer toutes les responsabilités. Avant d’inviter le peuple malien à l’union sacrée au tour de la sélection nationale, symbole de l’unité et de la cohésion sociale.

Boubacar PAÏTAO

