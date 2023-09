Présidence de la fédération malienne de Vovinam Viet Do : Moctar Ousmane Sy plébiscité !

La cohésion et l’unité étaient les maîtres mots lors de la 3e assemblée générale de la Fédération malienne de Vovinam Viet Do soldée le dimanche 24 septembre par l’élection de Moctar Ousmane Sy à la tête d’un bureau de 19 membres dont trois femmes. Notons qu’il n’y avait qu’une seule liste en compétition plébiscitée avec 18 voix pour, zéro abstention et zéro contre.

Les travaux de cette 3e assemblée générale de la Fédération malienne de Vovinam Viet Do se sont déroulés sous la supervision du représentant de la direction nationale des sports avec la présence de celui du ministère de la jeunesse et des sports.

Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour de ces assises, il s’agissait notamment de faire le bilan des activités réalisées du bureau sortant, de procéder à la relecture des textes et renouveler de l’instance dirigeante de cette Fédération. D’ailleurs c’est ce dernier point qui était le clou des travaux de cette assemblée. D’ailleurs, c’est un esprit d’unité et de cohésion qui a marqué l’étape de renouvellement du bureau. Pour preuve, il n’y avait qu’une seule liste en course avec à sa tête, le 1er vice-président du bureau sortant, Moctar Ousmane Sy.

A l’issue du vote des délégués et sans grande surprise c’est cette liste qui a été retenue à l’unanimité des délégués par 18 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Très satisfait du climat apaisé et d’unité qui ont marqué ces travaux, le représentant de la direction nationale des sports n’a pas caché sa satisfaction et a remercié l’ensemble des membres du nouveau bureau pour la confiance placée en eux.

“Ce que j’ai vu aujourd’hui prouve à suffisance que vous avez privilégié l’union, la cohésion et démontre parfaitement que vous formez une famille. Et vous avez aussi relu les textes de la fédération suite aux nouvelles orientations de la direction nationale des sports régissant les fédérations”, a rappelé le représentant de la direction nationale des sports.

Emu par le choix porté sur sa personne pour diriger ce bureau de 19 membres dont 3 femmes pour un mandat de 4 ans, le nouveau président de la Fédération malienne de Vovinam Viet Do a salué l’ensemble des délégués pour cette marque de confiance. Il a remercié la direction nationale des sports, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique et la Fédération mondiale de cette discipline pour leur soutien constant. M. Sy a aussi apprécié le travail remarquable accompli par le bureau sortant et les responsables des ligues avant d’inviter son équipe au travail. “Aux membres du bureau élu, il nous appartient de mériter la confiance placée en nous et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette fédération puisse atteindre ses objectifs”, a conseillé Moctar Ousmane Sy. Car, selon lui, son ambition est de faire de cette Fédération une structure de référence dans le domaine sportif au même titre que la Fédération malienne de football ou celle de basket. C’est pourquoi il a promis de présenter dans les toutes prochaines semaines un plan stratégique pour le développement de cette discipline.

Notons que dans la présentation du bilan du bureau sortant il ressort que notre pays a engrangé plusieurs médailles dans ce sport sur la scène internationale et a participé à plusieurs rencontres portant sur le développement de cette discipline.

Kassoum Théra

