A l’issue de l’Assemblée générale quadriennale élective, tenue samedi dernier (6 juillet 2024) à l’Hôtel Millenium, Habib Sissoko a été réélu président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) pour un nouveau mandat de 4 ans. L’événement a été rehaussé par la présence de MM. Seydina Omar Diagne et Abderrahmane Ethmane, respectivement Secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et de la Zone II, et président du Comité olympique et sportif mauritanien (CNOSM) dont les témoignages ont été les temps forts de la cérémonie de clôture.

En renouvelant le mandat de Habib Sissoko pour 4 ans, les délégués des 23 Fédérations nationales sportives (FSN) concrétisent l’engagement pris par leurs responsables le 24 avril 2024. Ce jour, elles lui avaient solennellement réaffirmé leur soutien et sollicité sa candidature pour le mandat 2024-2028. Une requête qui traduisait leur entière satisfaction par rapport au bilan d’un leadership axé sur la bonne gouvernance avec la redevabilité et la transparence comme credo.

Pour le président réélu, Habib Sissoko, il s’agit d’une «nouvelle légitimité, une marque de confiance renouvelée». C’est pourquoi, a-t-il promis, «nous donnons la garantie que nous serons les agents de la recherche obstinée de la promotion du sport et de l’olympisme dans notre pays». Au nom du Comité exécutif, le président s’est engagé à maintenir intact l’héritage qui, recommandé par la Charte olympique, est la symphonie achevée entre les structures de gestion du sport national ; marquer leur attachement au développement continu de nos Fédérations sportives nationales (FSN) en gardant le sport et l’olympisme dans leur fonction sociale essentielle…

«Nous nous fixons aussi comme objectif le renforcement de l’image du Mali comme grande nation sportive. Et notre motivation sera le respect du droit sportif et la transparence dans la gestion», a indiqué le président réélu. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), M. Djibril Dramé, a félicité Habib Sissoko pour la confiance des FSN renouvelée en lui. Selon lui, cette confiance est amplement méritée parce que le président du Cnosm ne s’est jamais ménagé quand il s’agit du développement du sport. «Je suis un fruit des énormes efforts consentis par Habib pour le développement du sport parce que, grâce à lui, j’ai pu bénéficier d’une bourse pour aller me former…», a témoigné M. Dramé. Et c’est loin d’être aujourd’hui un cas isolé dans la famille du sport et de l’olympisme au Mali.

La cérémonie de clôture a été marquée par deux témoignages forts. Il s’agit de ceux de MM. Seydina Omar Diagne et Abderrahmane Ethmane, respectivement Secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et de la Zone II, et président du Comité olympique et sportif mauritanien (CNOSM). «En 2013, c’est le CNOSS qui a présenté la candidature de Habib Sissoko à la présidence de la Zone II de l’Acnoa parce que c’est un homme d’une exemplarité sans failles», a témoigné le premier.

«Dans le cercle de l’Olympisme africain, nous nous disons que Habib a peur de l’argent. Et c’est vrai parce qu’il a fait de la bonne gouvernance son credo», a souligné M. Diagne. Et d’ajouter, «l’Acnoa compte 7 zones, mais la nôtre est aujourd’hui une référence pour toutes les autres en termes de gouvernance, de transparence… Les fonds alloués par l’Acnoa sont judicieusement utilisés et nous envoyons les rapports tous les 3 mois à l’Acnoa. Habib veille rigoureusement à cela».

«Cela fait au moins 20 ans que nous évoluons ensemble dans le mouvement olympique et je vous avoue que Habib est un leader profondément humain, humble, sage, courtois, compétent, intègre… Mon souhait aujourd’hui, et je demande à vous tous de prier pour cela, c’est de le voir intégrer le Comité International Olympique (CIO). Ce sera le couronnement logique d’une brillante carrière placée sous le sceau des valeurs du sport et des idéaux olympiques», a conclu le Secrétaire général du CNOSS et de la Zone II de l’Acnoa.

A l’entame de son témoignage, M. Diagne avait manifesté toute sa reconnaissance aux autorités maliennes qui viennent non seulement de donner 4 hectares (en zone aéroportuaire) pour construire le futur siège du Cnosm, mais qui ont aussi offert l’hospitalité à la Zone II en lui en assurant un siège et une «subvention conséquente» pour qu’il soit fonctionnel. «C’est la preuve que les autorités maliennes ont cerné les enjeux réels du sport et de l’olympisme», a déclaré Seydina O. Diagne.

Invité d’honneur, le président du Comité olympique et sportif mauritanien (CNOSM) a également abondé dans le même sens. «Au-delà de la personne de Habib Sissoko, c’est l’ensemble du mouvement national olympique et sportif du Mali qui sort gagnant de cette assemblée générale», a aussi déclaré M. Abderrahmane Ethmane en souhaitant bonne chance aux représentants du Mali aux Jeux olympiques «Paris 2024» !

Moussa Bolly

