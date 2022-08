En dépit d’un début de saison royalement mené, avec notamment un sacre pour le Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain est éclaboussé par la discorde entre Kylian Mbappé et Neymar. En effet, une polémique a éclaté samedi soir entre les deux stars des Rouge et Bleu. Selon le journaliste Romain Molina, Mbappé aurait exigé à sa direction de vendre Neymar durant ce mercato, sans se douter que ce dernier allait être mis au courant. Une situation embarrassante et réchauffée ces dernières heures avec une activée du Brésilien sur les réseaux sociaux. À l’issue de la rencontre face à Montpellier, Neymar a d’ailleurs ajouté de l’huile sur le feu en likant différents tweets à l’encontre de Kylian Mbappé.

« Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! », pouvait-on lire. Ou encore : « maintenant, c’est officiel, c’est Mbappé qui tire les penalties au PSG. Clairement, c’est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde, Neymar serait le 2e choix, aucun ! Il paraît qu’à cause du contrat, Mbappé est le patron du PSG !. » Mais le Paris Saint-Germain semble vite vouloir régler ce différend.

Ce dimanche soir, le quotidien L’Équipe a livré des détails sur cette affaire. Ainsi, le média sportif explique que « dans l’entourage du joueur, on ne souhaitait pas en rajouter. Tout juste s’étonnait-on des pouvoirs accordés à Mbappé dans le club. Mais personne ne niait le fait que l’attaquant brésilien ne pouvait durablement être considéré comme un joueur lambda, au service du Français, surtout s’il maintient ce niveau de performance. »

Toujours selon la même source francilienne, « depuis plusieurs mois, le Français considérait surtout que le Brésilien prenait un peu trop de largesse avec la discipline de groupe, notamment la saison passée, ce qui avait le don de l’irriter. Même s’il ne l’a pas demandé, Mbappé n’aurait pas été contre l’idée d’un départ de Neymar cette saison. » Une situation que les dirigeants de la capitale souhaitent régler en interne et en douceur. Le Paris Saint-Germain ne veut pas faire de cet épisode une affaire, comme indiqué dans les colonnes du journal national.

« Nous allons discuter avec les joueurs, mais pour nous, ce n’est pas un sujet. Il vaut mieux voir des compétiteurs qui ont faim comme ça, plutôt que des joueurs qui perdent des matches et n’y accordent aucune importance », a indiqué le PSG. Les deux joueurs vont donc se parler prochainement en présence de leur entraîneur Christophe Galtier et du Conseiller Football Luis Campos, pour régler rapidement cette histoire.

Seneweb.com

Commentaires via Facebook :