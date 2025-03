Lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football, le Mali a été tenu en échec par la Centrafrique, avec un match nul 0-0, le lundi 24 mars à Casablanca (Maroc). Un résultat qui pourrait compromettre les chances de qualification des Aigles pour le prochain Mondial.

Après leur éclatante victoire contre les Comores, jeudi dernier, les Aigles du Mali ont été contraints au nul vierge face à la modeste équipe de la Centrafrique, le lundi 24 mars à Casablanca (Maroc). Malgré une domination territoriale, les poulains du coach Tom Saintfiet n’ont pas réussi à franchir le dernier rempart centrafricain. Le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers perdent ainsi deux précieux points dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Cette contre-performance risque de sérieusement compromettre leurs chances de se qualifier, car avec 8 points et à quatre journées de la fin des éliminatoires, le Mali se fait distancer au classement du groupe I. Ce groupe est dominé par le Ghana (15 points), qui a largement battu Madagascar (3-0) à l’extérieur. Madagascar, avec 10 points, occupe la 2e place, suivi du Mali avec 9 points. Les Comores, avec 9 points également, se retrouvent à la 4e place et pourraient revenir à trois unités du Ghana en cas de succès contre le Tchad ce mardi. La Centrafrique (5 points) et le Tchad (0 point) complètent respectivement les 5e et 6e places du classement.

Les prochaines journées des éliminatoires sont prévues pour septembre prochain. Le Mali recevra les Comores le 1er septembre au stade du 26 mars de Bamako, avant d’aller défier le Ghana à domicile, une semaine plus tard, le 8 septembre. Deux matchs qui pourraient être décisifs dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde, zone Afrique.

Il est important de rappeler que seul le premier de chacun des neuf groupes se qualifiera directement pour les phases finales de la Coupe du Monde, qui se déroulera en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les quatre meilleurs 2e disputeront un tournoi où le vainqueur affrontera une équipe d’Océanie dans un match de barrage pour obtenir une place en Coupe du Monde.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

