Après leurs sacres à l’Afrobasket U18 2022 de Madagascar, les basketteuses championnes d’Afrique U18 et les garçons médaillés de bronze ont été accueillis le mercredi 17 août 2022 au Palais des sports Salamata Maïga par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Moussa Ag Attaher accompagné de ses homologues de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré et de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Au cours de cette réception, le ministre Moussa Ag Attaher a annoncé que pour leurs performances exceptionnelles, le gouvernement a décidé de récompenser les basketteurs avec des intéressements en termes de motivation. Ainsi, chaque fille médaillée d’or et chacun de leurs encadreurs recevra 5 millions F CFA contre 1 million F CFA pour chaque médaillé de bronze et chacun de leurs encadreurs.

La cérémonie de réception a été une bonne occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne de remercier et féliciter les basketteurs et leurs encadreurs au nom du chef de l’Etat et de toutes les autorités de la Transition.

Le ministre a déclaré que la réception vise à célébrer les championnes d’Afrique et leur brillant exploit à l’occasion de leur sacre continental lors de la 15e édition de l’Afrobasket U18, Madagascar 2022. En effet, le ministre a rappelé que les filles U18 ont remporté le trophée continental le samedi 13 août 2022 au palais des sports de Vatofotsy de Tananarive (Madagascar) en battant brillamment et sans appel en finale leurs homologues d’Egypte par le score de 86-54.

“Par cet exploit, vous avez honoré votre génération, vous avez honoré la jeunesse, vous avez honoré votre pays et vous l’avez honoré de la plus belle manière. Je voudrais, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, vous féliciter individuellement et collectivement, vous féliciter pour avoir compris que lorsqu’on défend les couleurs nationales, ce qui vaille est l’honneur et la dignité, et pour ça, même s’il faut notre sang, nous irons en avant, nous irons en courant, nous ferons le Mali. Vous avez fait le Mali”, a-t-il affirmé. Il salué la distinction personnelle de Maïmouna Haïdara qui a été la meilleure joueuse et la meilleure marqueuse. Aux dires du ministre, les spécialistes du basket-ball malien affirment que Maïmouna Haïdara est une fusion de Hamchétou Maïga et de Sika Koné, de la première, elle a le physique et la hargne de vaincre et de la seconde, la performance, le palmarès et l’aura d’une jeune leader. “Elle est incontestablement l’une des espoirs du basket-ball féminin malien à moins de 18 ans. Maïmouna Haïdara, je le sais, a déjà joué dans toutes les catégories d’équipes féminines du Mali”, a-t-il de la jeune basketteuse. Selon le ministre des Sports, la consécration des Maliennes à Madagascar leur donne l’occasion de représenter le Mali et l’Afrique à la Coupe du monde U-19 qui se tiendra l’année prochaine en Espagne. Pour cette compétition, le ministre leur a assuré que tout sera mis en œuvre pour une bonne préparation à cette compétition.

Le ministre des Sports a aussi salué le parcours des garçons qui n’ont pas démérité avec leur médaille de bronze. Il les a encouragés et les a invités à plus de persévérance et de don de soi. Il leur a demandé de commencer dès à présent à préparer les prochaines échéances. “Quelle belle moisson que celle que vous ramenez : une médaille d’or en fille et une médaille de bronze chez les garçons. Le Mali tout entier salue vos exploits. Nous sommes fiers de vous. Le Mali des villes et des campagnes vibre toujours au rythme de vos exploits. Allez de l’avant ! D’autres aventures sportives se profilent à l’horizon, d’autres conquêtes sportives vous attendent. Les Coupes du monde seniors dames de basket-ball, Australie 2022 et U-19 filles, Espagne 2023, c’est déjà demain. Vous allez jouer dans la cour des grands. Le Mali sera prêt le jour J, j’en prends l’engagement. Chers athlètes, vous êtes le symbole vivant du Mali que nous aimons, du Mali que nous voulons c’est-à-dire, du Mali qui gagne”, a déclaré le ministre. Il a réitéré ses félicitations et ses remerciements aux chefs de délégations et à tout le personnel d’encadrement technique sans le travail en synergie desquels le Mali n’aurait pas eu les résultats obtenus. Il a remercié le bureau de la Fédération malienne de basket-ball qui, malgré les difficultés et les incertitudes du moment, travaille jour et nuit, sans relâche, de façon désintéressée à hisser le basket-ball malien au sommet de l’Afrique et du monde.

Auparavant, Mety Ag Mohamed Rissa (2e vice-président de la Fédération malienne de basket-ball) avait salué les championnes d’Afriques et les médaillés de bronze. “Nous sommes heureux et fiers de vous. Le peuple malien est reconnaissant aux basketteurs. Car ils ont rendu au peuple malien sa dignité, sa fierté, son honneur. Avec leurs trophées, nous sommes fiers d’être des Maliens. Grand merci aux jeunes. La Fédération mettra tout en œuvre pour maintenir la place d’honneur des basketteurs, celle de la dignité malienne, de l’honneur du Mali. Au nom du bureau de la Fédération malienne de basketball, je remercie tous ceux qui ont contribué à la victoire des jeunes qui sont revenus de la mission du Mali avec des trophées”, a-t-il déclaré.

Au nom de ses coéquipiers, Maïmouna Haïdara a remercié les autorités maliennes pour leur accompagnement et encouragement.

Siaka DOUMBIA

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE FEMININ U18 FIBA 2022

Les 5 joueuses les plus en vue du tournoi !

Le Championnat d’Afrique féminin U18 Fiba 2022 est désormais terminé. Le Mali a battu l’Egypte en finale (86-54) et il a ainsi reconquis le titre continental perdu deux ans plus tôt. Cette compétition a permis de réaffirmer la domination du Mali et de l’Egypte dans cette catégorie d’âge, les deux nations se partageant tous les titres depuis 2014, avec un avantage de 3-1 pour le Mali.

Le tournoi de cette année a donné l’occasion de découvrir quelques joueuses au futur très prometteur. Voici un petit tour d’horizon des cinq basketteuses qui ont été le plus en vue :

Jana Elalfy (Egypte)

La joueuse d’Al Ahly a mené le tournoi en termes de statistiques. Elle a été la meilleure aux double-doubles avec une moyenne de 24 points et 11.5 rebonds par match. En finale contre le Mali, elle a cumulé 19 points et 12 rebonds, mais les efforts d’Elalfy n’ont pas suffi à renverser un adversaire extrêmement déterminé. Du haut de son 1,93 m, l’ailière a dominé dans la raquette et elle s’est montrée à son avantage à longue distance aussi. Sa régularité tout au long de la compétition force l’admiration.

Maïmouna Haïdara (Mali)

Basée en Espagne, Maïmouna Haïdara a été la plus en vue au cours de la finale, comme durant tout le tournoi. Sans surprise, c’est elle qui a été récompensée du titre de MVP de la compétition. La lutte avec Elalfy a été serrée, mais sa prestation en finale (22 points et 12 rebonds), avec le sacre continental à la clé, a été décisive dans l’attribution du prix de MVP. Pendant la compétition, du début de la phase de groupes à la finale, la joueuse du club de CBD Clarinos Tenerife a été une machine à double-doubles. C’est également elle qui a fini le plus souvent meilleure marqueuse des matchs.

Isabel Joao (Angola)

Cette joueuse est admirable, tant elle se dépense sans compter en attaque comme en défense. Joao est prête à se sacrifier en défense pour aider son équipe à gagner. Enorme compétitrice, elle a affiché une formidable énergie à chacun de ses passages sur le terrain. La joueuse du Clube Desportivo Primero de Agosto n’a pas autant affolé les compteurs que Maïmouna Haïdara et Elalfy, mais elle a été par exemple très présente aux rebonds, avec trois matchs à 10 rebonds ou plus.

Marion Rasolofoson (Madagascar) : La Malgache a joué un rôle déterminant à la mène et elle est l’une des principales raisons de l’accession quasi miraculeuse aux demi-finales de sa sélection nationale. Elle a conclu la compétition avec des moyennes de 11 points, 3.3 rebonds et 2.3 assists par match. Rasolofoson a connu son plus beau moment lors du match contre la Tanzanie, inscrivant un panier à trois points au buzzer pour offrir la victoire à son équipe, avec à la clé une qualification pour les demi-finales.

Doua Yahiaoui (Algérie) : L’Algérienne est très habile ballon en main et son centre de gravité bas en fait une joueuse difficile à défendre. Dans ses cinq derniers matchs, elle a inscrit au moins 10 points pour les Africaines du Nord, tout en n’hésitant pas à se mêler à la lutte aux rebonds. Yahiaoui est un des grands points positifs de la délicate campagne de l’Algérie à Madagascar.

