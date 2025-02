« Soit tu marques, soit on relance » : Comment Pierluigi Collina compte-il rééquilibrer les penalties

Retiré des terrains depuis 20 ans, Pierluigi Collina reste un acteur majeur du football. L’ancien arbitre italien (65 ans), désormais président de la commission des arbitres de la FIFA, a formulé une proposition insolite à l’IFAB. Son objectif est d’équilibrer le rapport de force entre les tireurs et les gardiens sur les penalties, comme il l’a détaillé dans une interview au quotidien “La Repubblica”, par la solution dite du « one shot ».

«Comme lors des tirs au but, il n’y aurait pas de rebond. Soit tu marques, soit on relance par un six mètres, point final», a formulé Pierluigi Collina. Sa proposition permettrait d’éviter les buts inscrits dans un second temps, après un premier arrêt du gardien ou un tir sur un montant.

«Le penalty représente souvent une plus grande opportunité que celle annihilée par la faute»

«Cela permet aussi d’éviter le théâtre avant un penalty, avec tout le monde dans la surface», a-t-il poursuivi, comparant ces scènes à «des chevaux avant le départ du Palio de Sienne», course traditionnelle sur la place principale de la ville toscane.

«Le penalty représente souvent une plus grande opportunité que celle annihilée par la faute» a justifié l’Italien, s’appuyant sur le taux de réussite avoisinant les 75 % pour les tireurs.

Par: L’Equipe

