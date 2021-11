C’était le Jeudi 11 Novembre 2021, dans la salle de conférence du ministère de la jeunesse et des sports. Face à la presse, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne a donné de d’éclairage sur la situation des arriérés des salaires et accessoires des entraîneurs des sélections nationales de sport. Le ministre a expliqué que les entraîneurs sont identifiés et recrutés par les fédérations nationales suivant un contrat entériné par un protocole d’accord signé entre la Direction Nationale des Sports et de l’Éducation Physique (DNSP) et la fédération nationale concernée.

Selon ses dires il existe vingt-sept (27) entraîneurs dont seize (16) pour le Football et onze (11) pour le Basketball. Les entraîneurs de ces différentes disciplines accusent, depuis 2019, un retard dans le paiement de leurs salaires et accessoires. Le montant est évalué à deux milliards soixante-huit millions cinq cent soixante-sept milles vingt-cinq (2.068.567.025) francs CFA. Pour l’année 2019, par exemple, cent-sept million trois cents soixante-treize milles huit cent soixante-dix-sept (107.373.877) franc CFA pour le football, pour les arriérés de l’année 2020 un milliard vingt-deux millions neuf cent soixante-dix milles deux (1.022.970.002) franc CFA dont six cent quarante-six millions trois cent deux trois cent soixante-quatorze (646.302.374) franc CFA pour le foot. Pour le basket-ball, trois soixante-seize million six cent soixante-sept mille six cent vingt-huit ( 376.667.628) franc CFA et pour l’année 2022 neuf cent trente-huit millions deux cent vingt-trois mille cent quarante-six ( 938.223.146) franc CFA dont cinq cent trente millions deux cent vingt un milles soixante-dix( 530.221.070) pour le Football et quatre cent sept millions neuf cent soixante-douze milles soixante-six ( 407.972.076) franc CFA le basket-ball.

Le ministre Mossa Ag Attaher a indiqué par ailleurs que pour une réponse durable et appropriée au retard récurrent des salaires et accessoires, les autorités de la Transition ont engagé les départements en charges des finances et des sports à trouver une réponse durable et appropriée à cette préoccupation majeure du sport malien. Le travail concerté de deux départements a ainsi abouti à la mise à disposition de quatre cent millions (400.000.000) CFA soit 19,34% du montant total qui pourrait permettre de solder quelques mois d’arriérés de salaires et accessoires d’entraîneurs de football et basketball.

Quant au reliquat, il sera réparti sur les exercices budgétaires 2022 – 2023 et 2024, conformément aux indications du ministère chargé de l’Économie et des Finances.

Ce point de presse a été également l’occasion, pour le Ministre Mossa Ag Attaher, d’’exposer les mesures appropriées à prendre pour résoudre définitivement l’équation des retards de paiement des salaires. Tous les entraîneurs seront en effet engagés sur la base d’un contrat d’objectif et durant la période d’activité. Le processus de négociation et de signature desdits contrats se fera de manière collégiale entre toutes les parties prenantes : le ministère des finances, celui des sports et les fédérations sportives. En outre, toutes les dispositions seront prises pour faire observer ces mesures par les services compétents, en particulier la DNSEP.

Aly Poudiougou

